Netflix da batazo largo y se suma a la MLB con la noche inaugural de Yankees-Giants

Nueva York, Estados Unidos.- Desde partidos de NFL hasta la lucha libre de la WWE, las incursiones de Netflix en el deporte en directo ya han tenido gran éxito, es por ello que la plataforma de streaming espera dar un jonrón cuando arranque su su colaboración con MLB el miércoles por la noche, con el partido inaugural entre los New York Yankees y los San Francisco Giants.

Este Opening Day forma parte de un paquete de tres eventos para Netflix que también incluye el Home Run Derby y el partido Field of Dreams entre los Minnesota Twins y los Philadelphia Phillies, el próximo 13 de agosto. Además, Netflix tiene tres eventos estrella, NBC/Peacock es la nueva casa de 'Sunday Night Baseball' y la serie Wild Card.

Michael Kay sounds off on Netflix swiping Yankees' Opening Day from YES: 'It sucks' https://t.co/QRndlJmkZY pic.twitter.com/iNeYis1DTu — New York Post Sports (@nypostsports) March 12, 2026

Esta evolución de Netflix hacia la retransmisión de partidos de beisbol es similar a cómo acabó llevando el futbol americano de la NFL a través de documentales exitosos que mostraron un gran interés del público. Además, la MLB también tenía un inventario de partidos y eventos que buscaba vender después de que ESPN se retirara de su acuerdo de derechos el pasado febrero.

Netflix está apostando fuerte también por el deporte

Brandon Riegg, vicepresidente de series de no ficción y deportes de Netflix, sabía que se especulaba que podría llevar el Home Run Derby, pero un evento de la temporada no era factible. "Esto está dentro de nuestra estrategia del evento. La noche de estreno solo hay un partido, y está en Netflix. Y luego, con el Home Run Derby y el Field of Dreams, podemos aprovechar el renovado aficionado y la energía que rodea al beisbol", dijo.

Netflix, que paga cerca de 50 millones de dólares por temporada durante tres años, también posee los derechos mundiales de los tres eventos de la MLB, al igual que la NFL. Netflix retransmitió en directo y bajo demanda los 47 partidos del World Baseball Classic en Japón.

Judge y los Yankees serán vistos en Netflix, este jueves

También posee los derechos estadounidenses de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 y 2031. La MLB tuvo un partido único en la noche inaugural el domingo durante muchos años cuando la temporada comenzó el lunes. Eso ha cambiado en los últimos años, y la temporada comienza ahora el jueves.

Elle Duncan, que se unió a Netflix desde ESPN en diciembre, presentará la cobertura previa y posterior. La acompañarán la leyenda de los Giants y siete veces MVP de la Liga Nacional, Barry Bonds, el tres veces MVP de la Liga Nacional, Albert Pujols, y Anthony Rizzo. Se espera que los mismos equipos también participen en el Home Run Derby y el partido Field of Dreams.

Fuente: Tribuna del Yaqui