Otra de Ohtani; su jersey del Clásico Mundial de Beisbol se vende por una cifra récord

Nueva York, Estados Unidos.- Al parecer, Shohei Ohtani se ha convertido en el Rey Midas, ya que todo lo que toca se convierte en oro… literalmente; como se anunció este lunes, cuando se dio a conocer que el jersey que vistió durante el duelo inaugural de la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol que Japón le ganó por 13-0 a China Taipéi el pasado 6 de marzo, se vendió a través de MLB Auctions el domingo por la noche por la suma de 1.5 millones de dólares.

Esta cifra pulverizó el récord de la cantidad más alta jamás pagada por una camiseta de Ohtani en una subasta, según informa ESPN. La marca anterior por una casaca suya autografiada con '24 NL MVP', fue vendida en 249,999 dólares en 2025 en Fanatics, según informó The Athletic.

Shohei encabezó a su equipo en el Clásico Mundial

Además, la venta del domingo representó un incremento masivo respecto a los 126,110 dólares que se pagaron por una camiseta de Ohtani que también utilizó en un juego de la edición 2023 del Clásico. El jersey del 2026 recibió un total de 298 ofertas, más del doble de las registradas en la venta de 2023 (125).

El japonés no se cansa de sumar récords

Si bien es cierto que esta venta no se acercó ni por mucho al precio de otras camisetas (la de Babe Ruth con el 'jonrón anunciado' de la Serie Mundial de 1932 se vendió por 24.12 millones de dólares en 2024, o las de Jackie Robinson y Mickey Mantle (ambas por más de 4 millones de dólares), sí pone muy por arriba el listón para futuras ofertas de camisetas de Ohtani usadas en partidos importantes de la MLB, con la posibilidad de igualar o incluso superar a las de Robinson y Mantle.

El jersey de Ohtani se suma a una serie de artículos destacados procedentes del Clásico Mundial de Beisbol de este año, los cuales han alcanzado precios elevados en las subastas de Major League Baseball (MLB).

Ohtani no pudo llegar lejos con Japón

En el encuentro ante China Taipéi, Ohtani conectó un grand slam en la segunda entrada y terminó el encuentro bateando de 4-3 con cinco carreras impulsadas. En términos generales, bateó para .462 durante el Clásico, con tres cuadrangulares y OPS de 1.842. La defensa del título de Japón en el 2023 concluyó en los cuartos de final ante Venezuela, equipo que a la postre se consagraría campeón en la edición del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui