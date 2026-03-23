Peloteros nacidos en México que comenzarán la temporada 2026 de las Grandes Ligas

Ciudad Obregón, Sonora.- Será este miércoles 25 de marzo cuando oficialmente se corte el telón y se ponga en marcha una edición más del mejor béisbol del mundo: las Grandes Ligas. Y México estará muy bien representado con una gran cantidad de peloteros viendo actividad desde el open day.

Algunos de estos jugadores nacidos en el país ya cuentan con experiencia y buscarán consolidar su nombre con sus nuevas escuadras, mientras que otros intentarán demostrar por qué ya son una realidad en el mejor beisbol del mundo, la MLB.

Los Caballos

Andrés Muñoz, Alejandro Kirk, Jonathan Aranda e Isaac Paredes son las cartas fuertes que tendrá México para esta edición, pues se trata de peloteros que ya están consolidados en Grandes Ligas y que además han sido llamados al All-Star Game.

En el caso de Jonathan Aranda, se consolidó como titular indiscutible con los Tampa Bay Rays. Tras varias campañas dominando las ligas menores, su desempeño en el torneo anterior le valió ser un referente de la institución. El tijuanense bateó para .316 con 14 jonrones y 59 carreras producidas, números que le valieron formar parte del Juego de las Estrellas de la MLB.

Jonathan Aranda is just unreal man.



Just hit a 110 EV no doubter against one of the best pitchers in the sport and then shows off the bat control here for a 100.1 EV double. pic.twitter.com/E9fpmEQo92 — Jake (@TBRaysCentral) March 21, 2026

Otro de los que vive un gran presente es Andrés Muñoz. El de Sinaloa se ha establecido como uno de los taponeros más exitosos de la Liga Americana. El relevista estelar de los Seattle Mariners cerró el 2025 con una marca de 3-3, 1.73 de efectividad en carreras limpias y 38 juegos rescatados.

Mientras que Alejandro Kirk saltará una vez al diamante, como uno de los mejores receptores de todas las grandes ligas. El también tijuanense disputó en el certamen anterior sus segundos All-Star Game y no solo eso, también fue pieza fundamental para que los Toronto Blue Jays llegaran hasta la gran final de la Serie Mundial, donde cayeron en una histórica serie a siete compromisos ante los Dodgers.

Luego de evitar el arbitraje con un contrato de 9.35 millones de dólares, el sonorense Isaac Paredes ya dejó en el pasado las lesiones y se encamina para disputar su segunda temporada con los Houston Astros. A pesar de haber sido objeto de múltiples escenarios de intercambio, y en incertidumbre su titularidad en la tercera base, el de la H se perfila para tener varias funciones este año; antesala, la inicial y designado. Además, este año podría hacer historia, ya que está a ocho jonrones para entrar al selecto grupo de jugadores nacidos en México en pegar 100 jonrones en el Big Show.

Injury news: Isaac Paredes has exited the #Astros spring training game in the 3rd inning.



He reportedly looked a little uncomfortable after hitting a double in the 1st. pic.twitter.com/dhJM81E0hC — SleeperAstros (@SleeperAstros) March 18, 2026

Nuevos colores

Por otra parte, el sonorense Ramón Urías inicia una nueva etapa en su carrera ahora, con los St. Louis Cardinals, tras firmar un contrato de un año y 2 millones de dólares. Quien ya fuera ganador del Guante de Oro aporta una versatilidad defensiva para los de la Liga Nacional, ya que puede cubrir múltiples posiciones en el cuadro interior. Además, sacrificó su lugar en el Clásico Mundial para así ganarse un puesto titular con Cardinals, luego de altibajos en 2025, donde jugó para Baltimore Orioles y Houston Astros.

A su vez, José Urquidy saldrá renovado para esta temporada, al recibir una oportunidad con los Pirates. Aunque viene de temporadas de muchas lesiones, el mazatleco llega como uno de los refuerzos estelares de los de Pittsburgh.

Al final, considerando también a Alejandro Osuna, de los Texas Rangers, que buscará este año tener más actividad en el primer equipo, serán siete (hasta el cierre de edición) los peloteros nacidos en México que inicien la campaña 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

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Ramón UríasuD83CuDDF2uD83CuDDFD hizo caminar a la pelota con poderoso batazo por el jardín izquierdo. Este fue su primer cuadrangular en la pretemporada de @Cardinals.



Urías fue titular hoy como segundo bat y segunda base.



pic.twitter.com/oZikrqzc3O — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) March 20, 2026

Con oportunidad de subir al roster principal

Valente Bellozo (Colorado)

Joey Meneses (Atléticos)

Omar Cruz (San Diego)

Manuel Castro (San Diego)

Milan Tolentino (Cleveland)

José Ignacio Rodríguez (Dodgers)

Daniel Duarte (Mets)

Ramón Mendoza (San Luis)

Luis Gastélum (San Luis)

Dylan Jasso (Miami)

Fuente: Tribuna del Yaqui