Rayos de Hermosillo vs Pioneros de Los Mochis; dónde ver EN VIVO la Liga Mexicana Cibacopa 2026

Hermosillo, Sonora.- Rayos de Hermosillo buscará continuar con la buena racha para escalar puestos mientras se disputa la parte media del calendario en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Baloncesto Cibacopa. La quinteta sonorense regresará a casa luego de una importante gira por CDMX para recibir a los Pioneros de Los Mochis.

Los comandados por el coach Elian Villafañe han estado reponiéndose de un inicio de campaña complicado y poco a poco han recobrado la confianza, colectando importantes victorias contra los equipos más poderosos de la tabla. Rayos ha sabido aprovechar series puntuales para apurar su paso, lo que le ha valido para estar como líder del Grupo 1 del Cibacup, siendo uno de los serios candidatos para llevarse el campeonato.

La quinteta de la capital sonorense tendrá una oportunidad idónea para poder escalar puestos en el apretado standing. Al momento, Hermosillo se encuentra justo en la parte media, compartiendo espacio con Pioneros, su siguiente rival, siendo una serie clave para reafirmarse dentro de los equipos contendientes al título del circuito.

La duela de la Arena Sonora recibirá de nueva cuenta la acción del Cibacopa y la escuadra local intentará quitarse el mal sabor de boca que tuvo en su serie anterior, donde recibió a Astros de Jalisco, quienes se llevaron la victoria por partida doble. El actual campeón de la liga se anotó un par de triunfos con marcadores prácticamente idénticos de 83-64 y 86-64, partidos que causaron mucha expectativa entre los seguidores del deporte ráfaga mexicano.

A pesar de ser visitante, Pioneros tiene material para poder dar la sorpresa y la clara muestra es que sus jugadores se encuentran peleando en las primeras posiciones de estadísticas ofensivas. Arnett Moultrie lidera toda la liga en promedio de puntos por partido con 19, mientras que Matthey Jordan Butler es tercero en el departamento de promedio de asistencias con 6.3 en cada juego.

Horarios de Rayos de Hermosillo vs. Pioneros de Los Mochis

Sede: Arena Sonora, Hermosillo, Sonora

Fechas: Juego 1 - martes, 24 de marzo / juego 2 miércoles, 25 de marzo

Horario: 21:15 horas (horario CDMX) ambos juegos.

Dónde ver: TVC Deportes

Fuente: Tribuna del Yaqui