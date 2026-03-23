República Dominicana se roba los reflectores en la MLB: Cinco quisqueyanos abrirán en el Open Day

Philadelphia, Estados Unidos.- Si hay un país al que se le considera potencia en beisbol, ese es República Dominicana; evidencia de ello es lo que sucederá este próximo 25 y 26 de marzo, cuando cinco lanzadores quisqueyanos salten a la lomita de los disparos en los juegos de Open Day.

Uno de los nombres que roba los reflectores es el de Cristopher Sánchez, de los Philadelphia Phillies, quien recibirá por primera vez la responsabilidad de abrir en una jornada inaugural. El zurdo llega en el mejor momento de su carrera, tras un 2025 donde se consolidó como uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional, al finalizar segundo en la votación al Premio Cy Young. Cabe destacar que el inicialista hará su debut de campaña en el Citizens Bank Park frente a los Texas Rangers.

Phillies, LHP Cristopher Sánchez agree to contract extension through 2032 with a club option for 2033. pic.twitter.com/tTfk7lafpI — MLB (@MLB) March 22, 2026

También sobresale Sandy Alcántara, de los Miami Marlins, quien suma ya seis aperturas en este tipo de compromisos de apertura, reafirmando su condición de líder dentro del cuerpo de lanzadores de su equipo. El derecho, que ya fue ganador del Cy Young en el pasado, se medirá ante los Colorado Rockies.

Otro nombre importante es el de Freddy Peralta, quien no solo abrirá el compromiso de este jueves, sino que lo hará con los New York Mets, su nuevo equipo en las mayores; para el dominicano será su tercera salida consecutiva en un primer partido de temporada. Peralta se ha consolidado como uno de los brazos más dominantes entre los lanzadores dominicanos en las Grandes Ligas y también ha visto acción en la pelota invernal, especialmente con las Águilas Cibaeñas.

La lista también la llenan José Soriano, de los Ángeles, quien vivirá su primera experiencia como serpentinero en un Día Inaugural. Representa a una nueva generación de lanzadores de dicho país que comienza a asumir roles protagónicos en las Mayores. A ellos se suma el veterano Luis Severino, con los Athletics, quien vuelve a recibir la responsabilidad de abrir, luego de también su gran desempeño en el Clásico Mundial.

República Dominicana lidera Latinoamérica en el Día Inaugural de MLB.



Estos serán los lanzadores dominicanos que abrirán en el Día Inaugural:



• Freddy Peralta (NYM) vs Piratesu2070• Christopher Sánchez (PHI) vs Rangersu2070• Sandy Alcántara (MIA) vs Rockiesu2070• Luis Severino (ATH)… pic.twitter.com/zrcyGuUXsF — Wilber Sánchez (@wilberdata) March 20, 2026

Este número de caribeños en el día más importante de la MLB hace salir a relucir la importancia del beisbol invernal como plataforma de desarrollo. Donde la Liga Dominicana de Beisbol, en particular, se proyecta como una de las mejores del mundo, ya que cada uno de estos lanzadores vio actividad en dicho circuito.

Fuente: Tribuna del Yaqui