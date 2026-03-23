Sonorense y actual entrenador de superestrellas de la UFC levanta la mano para medirte ante 'Chuy' Almada

Ciudad Obregón, Sonora.- El nombre de Jesús 'Chuy' Almada se ha viralizado en redes sociales en las últimas semanas, y esto se debe a la contundente victoria que tuvo el pasado 14 de marzo frente al luchador y exartemarcialista Alberto Rodríguez, mejor conocido como 'El Patrón'.

El desempeño del navojoense en Ring Royale fue de los mejores en el evento, pero al parecer esto solo es el comienzo de una larga lista de candidatos que esperan darle una pelea competitiva al joven, como es el caso de Javier Torres, uno de los pioneros en las artes marciales mixtas del país.

#Tendencias | Navojoa recibe a su campeón ¡Chuy Almada vuelva a casa! uD83EuDD4AuD83DuDE4CuD83CuDFFB



A bordo de una bombera, Jesús Almada Bárcenas, mejor conocido como @Chuyalmada , recorrió las principales calles de Navojoa para exponer su cinturón de campeón de la primera edición de @ringroyale. pic.twitter.com/NvaUkgmdbb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 17, 2026

El reto del también conocido como 'Chunty Boy' comenzó en un post de la página de Facebook Zona Ruda, donde el expeleador de Bellator y The Ultimate Fighter en UFC aseguró que está dispuesto a subirse al ring contra Almada. "A la otra me hablan a mí, Obregón vs. Navojoa. ¡Estamos del porte! Hoy pesé 100 kilos. Deja al Jawy, al Escudero y al De Nigris", escribió.

Más tarde, Javier Torres volvió a encender las redes al comentar lo siguiente: "Acepta un combate de boxeo conmigo, a ver de dónde hay más huev** y, como dices tú mismo, a ver dónde truenan más cueros", sentenció el también expeleador que se retiró del octágono con una marca de 7-5.

Hay que recordar que el nacido en Ciudad Obregón fue entrenador de Alberto 'El Patrón', cuando el exluchador de WWE y Triple A se enfrentó a Tito Ortiz en la promotora Combate América el pasado 2019, donde ganó la exfigura de la UFC con un rear-naked choke.

Además, Javier Torres tuvo un destacado recorrido en las artes marciales mixtas, subiendo al octágono de las promotoras más importantes como Bellator, pero su etapa más reconocida fue cuando formó parte de una de las temporadas de The Ultimate Fighter en UFC.

Actualmente, Javier Torres es uno de los entrenadores mexicanos más destacados en la jaula; entre sus pupilos más exitosos se perfilan Waldo Cortés Acosta, clasificado mundial de peso completo en UFC, y Javier Reyes, quien apenas el pasado 28 de febrero tuvo un debut espectacular en la empresa de Dana White, fulminando en el primer asalto al brasileño Douglas Silva.

Fuente: Tribuna del Yaqui