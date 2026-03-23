Sonorense Karim López se declara elegible para el Draft de la NBA: "El tiempo es perfecto"

Ciudad de México.- En una noticia que ya se veía venir, el jugador sonorense Karim López confirmó este lunes su elegibilidad para estar presente en el Draft de la NBA 2026, dando un paso clave en su objetivo de llegar a la mejor liga de basquetbol del mundo.

En entrevista para la cadena ESPN, el nacido en Hermosillo, Sonora y considerado uno de los principales talentos internacionales y con proyección de convertirse en el primer jugador nacido en México seleccionado en primera ronda, aseguró estar listo para mostrarse ante las 30 organizaciones que conforman la liga.

uD83DuDC4F ¡LA MENTALIDAD DE KARIM LÓPEZ!



Salió de su casa a los 13 años para formarse en España, así lo recuerda uD83EuDD79



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"Bueno, la temporada fue linda, fue bonito poder disfrutar del del baloncesto profesional, disfrutar de mis compañeros, disfrutar de todo, de los coaches, de simplemente la experiencia, de vivirla, y fue muy bonita, algo que me enseñó mucho, y creo que fue algo que me preparó muy bien para este siguiente camino, que, vengo a anunciar que después de hablar con mi familia, con mis agentes, con mi círculo cercano, he decidido que voy a declarar para el draft del 2026", aseguró Karim.

Karim creció enormidades con los Breakers

"El tiempo es perfecto. Creo que me he estado preparando toda mi vida para este este momento, para poder llegar hasta aquí, y simplemente siento que es correcto y tengo que hacerlo", añadió quien es considerado como el mejor prospecto mexicano en el basquetbol, pero también está entre los principales talentos de su clase a nivel internacional, etiqueta que selló después de su participación en la Ignite Cup de Australia con BNZ Breakers.

El sonorense ya ha defendido la casaca tricolor

Con la escuadra neozelandesa, López disputó dos temporadas en la liga australiana, donde promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes y un 49 por ciento de efectividad en tiros de campo. Durante la campaña, impuso récords dentro del programa Next Stars, incluyendo la mayor cantidad de puntos en una temporada (358), además de igualar registros defensivos en robos y tapones.

Karim López se acaba de declarar para el draft 2026 y todo indica que será el primer mexicano en ser elegido el la lotería del draft de la NBA.



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López ha llamado la atención de visores de la NBA por su versatilidad y físico, con 2.06 metros de estatura y una destacada capacidad para manejar. Su desarrollo en tiro exterior y explosividad será clave rumbo al proceso previo al draft. El mexicano buscará superar lo hecho por Eduardo Nájera, quien fue seleccionado en el año 2000 procedente de los Sooners de Oklahoma en la segunda ronda, hasta ahora el antecedente más destacado para un jugador nacido en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui