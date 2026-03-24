Adiós Atlético de Madrid; Antoine Griezmann es presentado como refuerzo del Orlando City en la MLS

Ciudad de México.- El Orlando City dio un golpe sobre la mesa tras anunciar a Antoine Griezmann como refuerzo para las siguientes temporadas de la MLS. El delantero francés pondrá punto final a su aventura por Europa y jugará por primera ocasión en tierras americanas, lo cual podría convertirse en el último destino de su carrera.

Cabe recordar que hace un par de meses, se comenzó a rumorar que el jugador pudo haber estado en negociaciones con Rayados de Monterrey. Dicha información fue revelada por el periodista Alex Silvestre, quien funge como panelista en un programa deportivo emitido en España, aunque a los pocos días, el director deportivo de 'La Pandilla' aseguró que la noticia era totalmente falsa.

A pesar de que su llegada a la Liga MX no se concretó, terminó siendo un indicio para imaginarse cuál sería su siguiente destino futbolístico, apuntando hacia la zona norte del continente. Fue durante las primeras horas del martes, 24 de febrero, que el Orlando City realizó una serie de publicaciones donde daban la primicia por la llegada del francés.

A generational pull uD83DuDE09 pic.twitter.com/XoqVtLucgp — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

El atacante de 35 años firmó un acuerdo inicial de dos años, lo que lo mantendría ligado al club hasta el fin de la temporada 2027-2028, incluyendo una cláusula para la renovación automática por un año más. Así mismo, se reveló que Griezmann ocupará un lugar de 'MLS Designated Player', es decir, el costo de su llegada y salario supera el presupuesto salarial máximo.

A pesar de que su firma en la MLS ya fue oficializada, no arribará al balompié estadounidense hasta el próximo 13 de julio, cuando inicie el mercado de fichajes. Es por ello que en los siguientes meses permanecerá en el Atlético de Madrid, continuando con sus participaciones en LaLiga, además de poder concluir la Champions League actual, donde la escuadra 'colchonera' se clasificó a cuartos de final.

#Deportes | Listos los cuartos de final en la Champions League; así quedó el camino rumbo a Budapest 2026 ???https://t.co/TLWWdvTsXR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

Así, Griezmann pondrá fin a una exitosa etapa en el futbol europeo, donde, además del 'Atleti', defendió los colores de la Real Sociedad y el Barcelona. El francés tiene acumulados 298 goles y 132 asistencias en los poco menos de 800 partidos oficiales con los tres clubes antes mencionados.

ANTOINE GRIEZMANN IS A LION uD83EuDD81uD83DuDC51



We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player uD83DuDC4F — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui