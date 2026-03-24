Álvaro Fidalgo y la Selección Mexicana ya entrenan para sus duelos ante Portugal y Bélgica

Ciudad de México.- La Selección Mexicana ha comenzado con los entrenamientos previos para los dos duelos programados en la fecha FIFA de marzo, teniendo como la mayor novedad a Álvaro Fidalgo. El 'Maguito' vistió por primera ocasión la playera 'Tricolor' y podría hacer su debut en el parón internacional cuando el combinado azteca se enfrente a Portugal y Bélgica.

Cabe aclarar que Fidalgo fue una de las mayores novedades en la convocatoria de Javier Aguirre, presentada hace un par de días. Además del mediocampista, volvieron a aparecer nombres como el de Julián Quiñones, quien se encuentra peleando por el título de goleo en la Saudi Pro League y también fue llamado Guillermo Ochoa que había estado ausente desde mediados del 2025.

#Deportes | 'Memo' Ochoa regresa a la Selección Mexicana; Javier Aguirre revela la convocatoria para la fecha FIFA???https://t.co/TRf2VIEKWQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

Durante los días recientes, trascendió que jugadores como Raúl Jiménez, César Montes y otros elementos que militan en Europa estaban en trayecto a México para integrarse a la convocatoria. Fue durante la mañana de este martes, 24 de marzo, que mediante las redes oficiales de la Selección Mexicana se mostraron fragmentos del que fue el primer entrenamiento en tiempo y forma del combinado.

Fue por este mismo medio que se reveló un video donde se observa a Fidalgo ya vistiendo los colores del conjunto nacional en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF. En dicha publicación, se le ve al naturalizado mexicano trabajando con Germán Berterame, Alexis Vega, Roberto 'Piojo' Alvarado y Jesús Gallardo, además de revelar cómo fue su recibimiento. "Ya me dieron la bienvenida con dos o tres patadas", dijo entre risas el atacante.

Los dirigidos por Javier Aguirre encabezarán la reapertura del Estadio Azteca este sábado, 28 de marzo, en un partido de exhibición contra la Selección de Portugal. A pesar de no contar con la presencia de Cristiano Ronaldo, el combinado lusitano traerá nombres de relevancia internacional como Vitinha, Bruno Fernandes y Gonçalo Ramos.

México concluirá su actividad en la fecha FIFA de marzo con el duelo ante Bélgica, el cual se llevará a cabo el martes 31 en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos. Estos compromisos marcan marcan la recta final de su preparación para el inicio de la Copa del Mundo 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui