América, Cruz Azul y Atlante se 'compartirán' el Estadio Banorte después del Mundial 2026

Ciudad de México.- Luego de varias semanas en expectativas, no solo se confirmó que Águilas del América y Cruz Azul volverían a compartir la misma cancha, sino que se sumó un club más. De acuerdo a las declaraciones de Mikel Arriola, el Atlante también disputará sus partidos de local en el Estadio Banorte, una vez finalicen las actividades relacionadas con la Copa del Mundo 2026.

Cabe recordar que el 'Potro de Hierro' volverá a la Primera División a partir del siguiente torneo, es decir, jugarán en el mejor nivel del profesionalismo a partir del Apertura 2026. El Necaxa ocupará el lugar del Mazatlán FC en el circuito, equipo que atravesó una serie de problemas económicos y estará despidiéndose de la Liga MX a solo seis años de su fundación.

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En estos momentos se está trabajando en los detalles finales para la reapertura del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) y, en este mismo contexto, Arriola puntualizó sobre el uso deportivo que tendrá el recinto después del Mundial 2026. El presidente de la Liga MX y comisionado de la Federación Mexicana de Futbol no solo confirmó a La Máquina como local en el 'Coloso de Santa Úrsula', sino que también reveló que el Atlante estará empleando la misma cancha.

El Estadio Banorte, que se reinaugura el próximo sábado 28 de marzo, representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí, por cierto, el Atlante, el Cruz Azul y el América".

Con ello, se puso fin a las dudas sobre si la escuadra cementera regresaría al Estadio Banorte o si seguiría jugando en sedes alternas como en el Clausura 2026, donde disputan sus duelos de local en el Estadio Cuauhtémoc. Dicha incertidumbre creció después de que el propio Arriola informara que solo la directiva del América había comenzado el papeleo para regresar al 'Nido'.

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El Estadio Banorte se encuentra finalizado casi en su totalidad y, con cinco días para que se lleve a cabo la ceremonia de reapertura, ya se han realizado con éxito las pruebas de sonido, luminaria y pantallas. A pesar de los avances, aún quedarán obras pendientes para después de que se celebre el partido entre la Selección Mexicana y Portugal, donde no se tendrá acceso a ninguna zona de estacionamiento.

#Deportes | ¿Está listo? Así luce el Estadio Banorte a días de su reapertura con el partido entre México y PortugaluD83CuDFDF???https://t.co/b7sy2aVLy4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui