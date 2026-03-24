Bélgica pierde a uno de sus delanteros estelares para el partido ante la Selección Mexicana

Ciudad de México.- Las lesiones han marginado a varios jugadores internacionales para los partidos de la fecha FIFA de marzo y la Selección Mexicana ha sido una de las más afectadas. La cuenta oficial de la Selección de Bélgica notificó que Romelu Lukaku causó baja de la convocatoria por un problema muscular, imposibilitando así su actividad contra el cuadro 'Tricolor'.

México pactó dos atractivos amistosos para el parón internacional próximo, incluyendo el duelo contra Bélgica y el amistoso ante Portugal, el mismo que serviría para realizar la reapertura del Estadio Azteca. Justamente en dicho duelo es donde se tendrá la baja más sensible, pues Cristiano Ronaldo no fue incluido en la convocatoria mexicana, luego de haber sufrido una lesión mientras jugaba con el Al Nassr.

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La siguiente baja de consideración fue anunciada durante las primeras horas del martes, 24 de febrero, mediante la cuenta de X de la Selección de Bélgica, donde revelaron que Lukaku no estaría presente en la gira por Norteamérica. El atacante ha tenido escasa actividad con el Napoli, ya que ha permanecido en la banca en los últimos dos compromisos, siendo su partido más reciente el 6 de marzo ante el Torino.

Romelu Lukaku no participará en los próximos amistosos de los Red Devils en EE. UU. contra Estados Unidos y México. Romelu ha elegido enfocarse en el entrenamiento para optimizar aún más su condición física. La KBVB respeta su decisión y le desea la mejor de las suertes".

Romelu Lukaku will not take part in the upcoming Red Devils friendlies in the US against the United States and Mexico.



Romelu has chosen to focus on training to further optimize his physical condition. The KBVB respects his decision and wishes him the best of luck. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 24, 2026

La baja de Lukaku se suma a la ya conocida de Thibaut Courtois, uno de los nombres más atractivos en el combinado belga. El espigado guardameta sufrió una lesión muscular con el Real Madrid en el último partido de la Champions League, lo cual lo mantendrá alejado de las canchas hasta por ocho semanas.

#Deportes | Thibaut Courtois (@thibautcourtois) será baja del Real Madrid; no estará en Champions y tampoco enfrentará a México??https://t.co/zt8PNuMPao — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

Aun con esas bajas de consideración, el listado de Bélgica presenta muchos jugadores de importancia internacional como Kevin De Bruyne. El delantero del Manchester City se hará acompañar por Jeremy Doku y Leandro Trossard, además de Nathan De Cat, Mika Godts y Lucas Stassin, quienes son considerados como promesas de dicho país y harán su debut con la selección.

Fuente: Tribuna del Yaqui