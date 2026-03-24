Cadillac pone 'fecha límite' para que Sergio Pérez y Valtteri Bottas sumen puntos en la F1 2026

Ciudad de México.- Cadillac se integró como la escudería 11 de la Fórmula 1 y, desde que se anunció que competiría a partir de la temporada 2026, se pronosticaba un debut complicado, lo cual se terminó cumpliendo. A pesar de los problemas enfrentados en las primeras carreras, los directivos del equipo estadounidense aseguraron que tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas tendrán las herramientas para sumar puntos antes de que finalice el año.

El piloto jalisciense ha finalizado en última posición tanto en el Gran Premio de Australia como en la carrera de China, además de enfrentar una serie de problemas que condicionaron su actividad en la pista durante las dos pruebas. Por parte de Bottas no ha sido muy diferente la historia, pues, a pesar de que en la segunda fecha finalizó por arriba de su compañero de equipo, en la carrera de debut apenas pudo dar 15 giros antes de causar un DNF.

#Deportes | Sergio Pérez (@SChecoPerez) choca con @ValtteriBottas y finaliza último en el Gran Premio de China 2026 ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/gWiTMd9GXH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

A pesar de los constantes problemas mecánicos, Mario Andretti aseguró que desde adentro de la escudería esperan que poco a poco se vayan teniendo mejores resultados. "Hemos superado la primera carrera y la segunda en China fue sin duda un poco mejor. Era importante que ambos coches llegaran a meta. También ha habido mejoras en la sesión de clasificación".

El expiloto y ahora directivo de Cadillac puntualizó las mejoras vistas entre Australia y China, donde sus conductores ya pudieron tener un ritmo más competitivo en comparación con sus rivales directos. "Antes estábamos a unos cuatro segundos, ahora estamos a dos. Sigue siendo una gran diferencia, pero es un buen avance".

Debemos ser realistas, pero queremos sentir que mejoramos a medida que avanza la temporada. Para ser sinceros, hacia el final de la temporada me gustaría pensar que ya podremos luchar regularmente entre los 10 primeros, o incluso más".

Los pilotos de Cadillac tendrán la siguiente oportunidad de mostrar los avances en sus monoplazas el siguiente fin de semana cuando se tenga la tercera fecha del calendario 2026. La F1 llegará al emblemático circuito de Suzuka para disputar el Gran Premio de Japón, el cual se llevará a cabo el sábado 28 de marzo a las 23:00 horas (horario CDMX).

IT'S RACE WEEK ONCE AGAIN uD83DuDE0D



We're heading to Suzuka for Round 3! uD83CuDDEFuD83CuDDF5#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/T2tiHrZ7jq — Formula 1 (@F1) March 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui