Clausura 2026: Anuncian la reprogramación del partido pendiente entre Gallos Blancos y Juárez

Ciudad de México.- Tras un mes, la Liga MX anunció la fecha en la que se jugará el partido pendiente entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Bravos de Juárez. Dicho duelo estaba programado para la jornada 7 del Clausura 2026, aunque por una repentina crisis de seguridad en gran parte del país, se tuvo que posponer.

El partido entre las dos escuadras estaba originalmente previsto para celebrarse durante la tarde del domingo, 22 de febrero, en el Estadio Corregidora antes de ser cancelado por motivos de fuerza mayor. Ahora, se disputará el próximo martes 7 de abril a las 18:00 horas (horario CDMX), respetando la sede prevista.

La Liga BBVA MX informa ajuste de horario en el partido pendiente correspondiente a la Jornada 7 entre @Club_Queretaro y @fcjuarezoficial.



El encuentro se disputará el martes 7 de abril a las 18:00 horas en el Estadio La Corregidora. pic.twitter.com/49CvlCZEv7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 24, 2026

La reposición del partido podría ser de gran ayuda para ambas escuadras, pues contar con un compromiso menos las ha comprometido en la lucha del apretado standing. Actualmente, son los Bravos de Juárez quienes mantienen mejor paso y, con una victoria extra, podrían ingresar a los puestos de Liguilla, mientras que el Querétaro está luchando para dejar el sótano de la clasificación.

¿Por qué se tuvo que cancelar el partido entre Gallos Blancos y Juárez?

El partido correspondiente a la jornada 7 fue pospuesto a pocas horas de que se diera el silbatazo inicial luego de la crisis de seguridad que golpeó a la zona centro y sur del país por el abatimiento de quien fungiera como fundador y líder de un cártel. Este hecho ocasionó decenas de enfrentamientos entre delincuentes y autoridades, paralizando grandes urbes de distintas entidades.

#Deportes | Liga MX: Suspenden el Querétaro contra Juárez FC tras actos violentos por abatimiento del 'Mencho' uD83DuDEA8?https://t.co/5yoZUj3ugn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

El balompié profesional fue el más golpeado, ya que no solo la Liga MX se vio afectada, pues también se tuvo que cancelar un partido de futbol femenil y dos encuentros de la Liga Expansión MX. Del mismo modo, un concurso hípico, un juego de la LMS (Liga Mexicana de Softbol) y un par de eventos en la zona de Guadalajara, Jalisco, tuvieron que ser aplazados.

Además, esta ola de violencia comenzó a levantar preocupación en los medios internacionales, pues el epicentro de los hechos fue en Zapopan, zona aledaña al Estadio Akron, el cual es una de las sedes en territorio mexicano para la Copa del Mundo 2026. Las autoridades mexicanas tuvieron que realizar una serie de informes a la FIFA, donde garantizaban la seguridad de todos los visitantes y el comité organizador.

#Deportes | Copa del Mundo 2026: selecciones presionan a la FIFA por garantías de seguridad en México ?uD83CuDFC6https://t.co/PH2rvWmPYj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui