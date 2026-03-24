El fin de una era; Mohamed Salah anuncia que dejará el Liverpool al final de la temporada

Liverpool, Inglaterra.- Después de una larga y muy fructífera carrera con los Reds, Mohamed Salah dejará al Liverpool al final de la temporada, tras nueve años en Anfield en los que se ha consolidado como uno de sus mejores jugadores de la historia del club.

Este martes, el club inglés dijo que Salah, de 33 años, ha "llegado a un acuerdo" para dejar el equipo un año antes de que expirara su contrato. "Salah expresó su deseo de hacer este anuncio a los aficionados lo antes posible", dijo el Liverpool, "de ofrecer transparencia sobre su futuro debido a su respeto y gratitud hacia ellos".

Con el Liverpool, el extremo egipcio ha marcado 255 goles en 435 partidos, desde que llegó procedente de la Roma en 2017. Salah hizo historia en Anfield ayudando al club a conseguir dos títulos de la Premier League, la UEFA Champions League, el Mundial de Clubes de la FIFA, la Supercopa de la UEFA, la FA Cup y dos Copas de la Liga, así como un FA Community Shield.

Con los Reds, ganó infinidad de títulos

"Desgraciadamente, ha llegado el día", dijo Salah en una publicación en Instagram. "Quería empezar diciendo que nunca imaginé lo profundamente que este club, esta ciudad, esta gente se convertiría en parte de mi vida. Liverpool no es solo un club de futbol. Es una pasión, es una historia, es un espíritu. No puedo explicarlo con palabras a nadie que no sea de este club".

Salah había firmado una extensión de dos años al final de la temporada pasada, lo que le ataba al Liverpool hasta 2027, tras ser la estrella en la marcha del equipo hacia el vigésimo título de liga inglesa, igualando un récord. Sin embargo, su rendimiento ha bajado esta temporada y fue descartado durante varios partidos a finales del año pasado, lo que le llevó a decir a los periodistas que el club "me ha echado la culpa a mí".

Salah acordó salir del club, a pesar de tener contrato

"Creo que está muy claro que alguien quería que yo me llevara toda la culpa", dijo durante una entrevista improvisada. Salah vuelve a estar en favor del entrenador del Liverpool, Arne Slot, pero ha tenido dificultades para recuperar la forma que le llevó a ser el máximo goleador de la Premier League en cuatro ocasiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui