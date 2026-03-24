El México contra Portugal será de gala; Gianni Infantino asistirá a la reapertura del Estadio Banorte

Ciudad de México.- El partido entre la Selección Mexicana y Portugal no solo contará con grandes personalidades dentro de la cancha, sino que también las tendrá en las gradas. De manera extraoficial se indicó que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estará presente en la reapertura de Estadio Banorte este sábado, 28 de marzo.

La visita de Infantino tendría como uno de sus principales objetivos verificar y comprobar el óptimo funcionamiento del 'Coloso de Santa Úrsula', recinto que recibirá la inauguración de la Copa del Mundo 2026. También, estaría revisando toda la organización y logística en dicho duelo, el cual sirve como un preludio a lo que sucederá cuando se arranque la justa internacional más grande jamás organizada.

De acuerdo a la información recabada por ESPN, el presidente de la FIFA aprovechará su visita al país para reunirse con los altos mandos de la Federación Mexicana de Futbol y de la Liga MX. Por la misma fuente, se sabe que dicha junta se llevará a cabo justo horas antes de que realice la ceremonia de reapertura del Estadio Banorte, por lo que es probable que arriben al recinto juntos.

#Deportes | ¿Está listo? Así luce el Estadio Banorte a días de su reapertura con el partido entre México y PortugaluD83CuDFDF???https://t.co/b7sy2aVLy4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

También hay la posibilidad de que Gianni visite y recorra el Centro de Alto Rendimiento de la FMF, el cual también atravesó un proceso de remodelación. Los costes de dicha reforma fueron cubiertos totalmente por el programa FIFA Forward, formando parte de los preparativos de cara al inicio del Mundial 2026.

También visitará Guadalajara y Monterrey

Durante su estancia en México, Infantino estará visitando Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco, ciudades que serán sedes en la justa mundialista. El presidente de la FIFA aprovechará que ambas urbes albergarán las rondas de repechaje internacional en los próximos días para realizar el mismo proceso de revisión y rehabilitación en los respectivos estadios y la infraestructura de las zonas aledañas.

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Se resaltó que esta no será la última visita de Infantino previo a la jornada inaugural, pues se especula que en mayo pudiera tener otro recorrido por el país, una vez que los diferentes recintos sean entregados a la FIFA. La Copa del Mundo 2026 dará inicio el próximo jueves, 11 de junio, con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Fuente: Tribuna del Yaqui