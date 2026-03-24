El Solar y Blue Panther, dos de las leyendas más importantes de la lucha libre se presentarán en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Gran noticia para todos los sonorenses amantes del pancracio, ya que dos de las leyendas mexicanas más importantes de los últimos tiempos, El Maestro Solar y Blue Panther, se presentarán en la región, específicamente en Ciudad Obregón.

A tan solo días de hacerse oficial, la presencia de estas dos figuras sería para el segundo trimestre del año, tentativamente para junio en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, donde compartirán cartelera con los luchadores más destacados de la región.

Grande entre los grandes

Será la primera vez en casi dos décadas que Blue Panther se presente en el municipio de Cajeme. El de Gómez Palacio, Durango, es uno de los técnicos más queridos de los últimos tiempos. Entre su gran recorrido en el deporte, suma importantes reconocimientos, donde ha conquistado el campeonato mundial semicompleto de la IWA, el semicompleto del norte, Parejas de Naucalpan, Mundial Weter de la Universal Wrestling Association y el semicompleto Junior UWA.

Además, es reconocido por ser el primer campeón mundial de peso medio del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Es en esa empresa donde se ha convertido en una figura nacional. El maestro Lagunero múltiples máscaras, entre las que destacan las de Simio Blanco, Bull Power, Luzbel, Las Sombras de Plata, Blackman, Kendo y el Hijo de Lizmark y Love Machine, la más importante de su carrera.

Mientras que en 2008 el ídolo de multitudes perdió su tan valiosa tapa contra máscara ante su eterno rival, el Villano V, el pasado 19 de septiembre de 2008. Y aunque parecía que desprenderse de su máscara acabaría su carrera, resultó todo lo contrario y ahora, sin tapa, sigue llenando arenas y este mes de junio en Ciudad Obregón se verá reflejado.

Maestro

Por otra parte, uno de los gladiadores expertos en el estilo ras de lona y que representa la verdadera esencia de la lucha libre mexicana, El Solar, acompañará al Lagunero en esta gira por Sonora. Con más de 40 años como profesional, el tapatío ha trabajado para empresas como Universal Wrestling Association (UWA) y Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). A lo largo de su carrera ha sumado más de 15 campeonatos y diferentes luchas de apuestas, teniendo grandes rivalidades con El Texano, Mano Negra, El Signo, entre otros.

El Solar con sus accesorios

Fuente: Tribuna del Yaqui