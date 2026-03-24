Entérate cuándo arranca la campaña 2026 de MLB y cuáles son las novedades en esta edición

Ciudad de México.- Después de la probadita que brindó el Clásico Mundial de Beisbol, es tiempo de dar paso a la temporada 2026 de MLB, la cual arranca este miércoles 25 con el enfrentamiento entre los New York Yankees y los San Francisco Giants; además de otros temas a destacar.

Algunos de ellos son el sistema automatizado de desafío a bolas y strikes (ABS); además de una nueva apuesta en las transmisiones de televisión y la puesta en marcha del reloj para el final, en diciembre, del acuerdo laboral colectivo entre los dueños de equipos y los jugadores.

Yankees ponen en marcha la nueva campaña

El juego inaugural entre los Yankees y Giants tendrá el duelo de lanzadores abridores protagonizado por Max Fried por los neyorquinos y Logan Webb por los locales, será la primera transmisión en vivo de las Grandes Ligas a nivel mundial por la plataforma de Netflix.

Los Blue Jays quieren repetir en la Serie Mundial

El Opening Day se complementará con 11 juegos inaugurales al día siguiente y los seis equipos restantes jugarán sus primeros partidos de la temporada el viernes; donde 30 de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas subirán al montículo, incluyendo ocho que harán su primera apertura en un Día Inaugural y 15 All-Stars.

El sistema ABS comenzará a utilizarse a partir de esta temporada

Árbitros robots, a escena

También para esta campaña llega un ‘jugador’ nuevo, o más bien árbitro, que se estrenará en las Grandes Ligas con la aprobación del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por su siglas en inglés). El sistema, que también se le ha llamado el árbitro robot, permitirá al bateador de turno, al receptor o al lanzador objetar el fallo de un umpire en determinado pitcheo, y pedir que se revise en el vídeo en busca de revertir la jugada cantada.

El mismo candidato

La temporada previa, los Los Angeles Dodgers se convirtieron en el primer equipo en 25 años en ganar campeonatos consecutivos de la Serie Mundial, y esta campaña saltan como favoritos para ir por uno más, en un intento por emular a los New York Yankees que ganaron no dos, sino tres en fila de 1998 a 2000.

Manfred y los dueños de equipos con mucho trabajo que hacer

¿Paro laboral?

La posibilidad de que en el próximo periodo muerto se suscite un bloqueo en la negociaciones para un nuevo convenio colectivo entre MLB y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, hace pensar a muchos entendidos que volverá a ocurrir una huelga de peloteros que podría incluso amenazar la campaña siguiente, 2028, o al menos provocar un atraso si no se consigue la paz pronto. Con todos estos ingredientes, la temporada 2026 de Grandes Ligas se pone en marcha este miércoles, con la esperanza de que no sea la última completa en muchos años.

Fuente: Tribuna del Yaqui