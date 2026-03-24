¿Está listo? Así luce el Estadio Banorte a días de su reapertura con el partido entre México y Portugal

Ciudad de México.- El Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, está a unos cuantos días para su reapertura con el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, aunque entre los aficionados ha crecido la incertidumbre sobre si se finalizó el proceso de remodelación o habrá zonas que permanezcan cerradas por las obras que siguen en marcha con menos de una semana para que se dé el silbatazo inicial.

Cabe recordar que fue el 26 de mayo del 2024 cuando Águilas del América y Cruz Azul pisaron por última ocasión el césped del 'Coloso de Santa Úrsula', pues a partir de esa fecha ha permanecido cerrado al público. Desde entonces, se estuvieron realizando trabajos a marcha forzada en el inmueble para poder cumplir con los tiempos requeridos y estar listo para recibir la Copa del Mundo 2026, lo que lo convertirá en el único recinto que alberga tres inauguraciones mundialistas.

Sus avances internos habían sido una incógnita hasta hace un par de días cuando la propia empresa encargada de su remodelación comenzó a publicar una serie de videos donde se observan los detalles en el recinto histórico. Así mismo, trascendió que el estadio había pasado las pruebas en la iluminación, sonido y pantallas, declarándolo prácticamente listo para el compromiso del 28 de marzo.

Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales uD83EuDD29. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única. #Ollamani pic.twitter.com/f5LMmAfKKm — GrupoOllamani (@GrupoOllamani) March 23, 2026

El Estadio Banorte contará con butacas completamente nuevas, una de las novedades más evidentes en la remodelación. Además, uno de los puntos más vistosos son los nuevos palcos y zonas de convivencia multitudinaria en el lobby del recinto. También, en la fachada también se contará con cambios importantes, pues ahora tendrá un anillo rojo que rodeará todo el inmueble.

De manera extraoficial, se supo que a dichas pruebas asistieron Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, y Emilio Azcárraga, presidente del Club América, quienes habrían dado su visto bueno. A pesar de ello, trascendió que el estacionamiento no estará abierto para el duelo ante Portugal, lo cual podría limitar la movilidad en los alrededores del recinto.

El 'Tricolor' no podrá reconocer la cancha

Juan Carlos Ibarrarán, periodista de Fox, aseguró que debido a ciertas obras que aún siguen en marcha, no se permitirá la visita de la Selección Mexicana y no será hasta el mismo día del partido contra el combinado lusitano que podrán pisar el nuevo césped del Estadio Banorte.

uD83CuDFDF? ¡CERRADO HASTA EL SÁBADO!



De acuerdo con @chato_jc, el Estadio Azteca se mantendrá cerrado hasta el sábado. La Selección Mexicana entrenará en el CAR. pic.twitter.com/PGoY8u9WaB — FOX (@somos_FOX) March 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui