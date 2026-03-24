Gerrit Cole no presentó molestias en pretemporada y su regreso a la lomita está muy cerca

New York, Estados Unidos.- Los New York Yankees comenzarán la temporada 2026 de las Grandes Ligas sin su superestrella en el staff de abridores, Gerrit Cole, pero las buenas noticias para los aficionados son que el lanzador está muy cerca de hacer su regreso a la lomita.

El pitcher de 35 años tuvo actividad el pasado martes contra los Chicago Cubs en el Sloan Park, y permitió una carrera mientras abanicó a tres en una entrada y dos tercios En total hizo 26 lanzamientos, donde promedió 96.3 millas por hora, alcanzando un máximo de 98.

Despite the terrible camera angle, it’s good to see Gerrit Cole looking good!



Up to 26 pitches, struck out 3 (all on the Fastball). Yes, he gave up a HR, but no one cares right now.



4 Whiffs on 13 swings. FB up to average of 96.3uD83DuDCC8 & Sinker avg up to 95.4uD83DuDCC8 Hit 98 on the FB! https://t.co/TCYx1sqq9S pic.twitter.com/ELXHaONBc4 — Tablesetters: A Baseball Podcast (@tablesetterspod) March 24, 2026

Alex Bregman fue el único que le hizo daño al ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana del 2023, con un metrallazo. Una vez finalizado el encuentro, el estadounidense no escondió su felicidad de portar una vez más los colores de Yankees. "Buen pitcheo, mejor swing, y así son las cosas con los buenos jugadores a veces. Tuve buenos lanzamientos, rompimientos y buena localización, así que, en general, fue un día bastante bueno", declaró para MLB.

Me divertí allá afuera de nuevo. Creo que tal vez haya un aprecio un poco mayor por el juego. El nivel de talento, el nivel de intensidad y la exigencia del beisbol. Exige tu concentración, exige tu preparación y disfruto eso. Tuvimos una primavera notablemente saludable. Eso es muy alentador. Es genial. El equilibrio del roster es bueno", afirmó Cole.

Cabe destacar que el estelar lanzador no ha tenido actividad en un juego de Grandes Ligas desde que abrió el Juego 5 de la Serie Mundial del 2024, tras perderse toda la campaña anterior luego de someterse a una cirugía Tommy John por una lesión en el ligamento del codo en marzo del 2025.

THREE strikeouts in the first inning for Gerrit ColeuD83DuDD25#Yankees pic.twitter.com/1sZTY42nik — Fireside Yankees (@FiresideYankees) March 24, 2026

El tiempo estimado para el regreso de Gerrit Cole sigue siendo a finales de mayo o principios de junio, y aunque se sintió bien en la pretemporada, el veterano aseguró que no apresurará las cosas, ya que quiere regresar al 100 por ciento. Actualmente, el abridor tiene efectividad de 3.12 en cinco temporadas con los Yankees, y es uno de solo tres lanzadores activos con al menos 150 victorias en su carrera. Para el duelo de inicio de temporada de este miércoles 25 de marzo entre los de New York y San Francisco, Cole no estará disponible ni tampoco formará parte del roster.

Fuente: Tribuna del Yaqui