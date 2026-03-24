IndyCar Series 2026: 'Pato' O'Ward es considerado como uno de los pilotos favoritos para el título

Ciudad de México.- A pesar de que no ha podido conseguir un podio en la temporada 2026, Patricio O'Ward ha tenido tres actuaciones consistentes que le han permitido estar peleando en la parte alta de la clasificación de la IndyCar Series. Es por ello que el regiomontano es uno de los candidatos más serios para alcanzar el campeonato de la categoría de acuerdo a las declaraciones del también piloto, Kyle Kirkwood.

Al momento se han disputado tres carreras en la campaña actual, mismas en las que O'Ward ha finalizado dentro del top 5, incluyendo el más reciente Grand Prix de Arlington, un circuito totalmente nuevo que tuvo múltiples accidentes. La mejor actuación la tuvo dentro de las 250 millas de Arizona, donde, de no ser por un error en la estrategia de las últimas vueltas, hubiese podido pelear por acabar en el podio.

#Deportes | 'Pato' O'Ward destaca en la IndyCar Series; el mexicano finaliza quinto en el Grand Prix de Arlington uD83CuDFCE?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/BC1639oxUV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 16, 2026

Es por ello que Kirkwood reconoció a 'Pato' como uno de los pilotos más fuertes de la categoría, asegurando que a final de temporada estará peleando por el título. "Honestamente, la está rompiendo. Pato ha sido un piloto muy, muy bueno. Ha sido uno de los que pelean por campeonatos. Va a estar ahí en la lucha por el título".

Ha estado un poco callado, pero ha estado ahí, tocando la puerta de los podios. Usualmente, cuando un piloto anda así de sigiloso, solo necesita un par de buenas actuaciones para meterse de lleno en la pelea por el campeonato. Siempre lo tenemos en la mira".

El piloto de Andretti Global y que actualmente marcha como líder del campeonato, vio más allá de las cualidades del regiomontano dentro de los circuitos, pues afirmó que con su ayuda ha podido crecer el deporte de manera exponencial. "Es una persona muy trabajadora. Tenemos muchos más fans en las pistas porque 'Pato' tiene muchos fans. Es bueno para todo el deporte en general".

'Pato' buscará conseguir y aspirar a su primer podio del año el fin de semana, cuando se dispute el Gran Prix de Alabama, este domingo, 29 de marzo. Después, los monoplazas rodarán por las calles de California con el GP de Long Beach, el 19 de abril, siendo esa la única actividad del mes.

A classic road course awaits uD83CuDFA2 pic.twitter.com/MNsiAp6tH8 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui