¿Jugará contra México? Cristiano Ronaldo se integra a la convocatoria de Portugal para la fecha FIFA

Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo se reunió con sus compañeros de Portugal que ya estaban entrenando para disputar los compromisos previamente pactados para la fecha FIFA de marzo. Las imágenes del atacante lusitano vistiendo el nuevo equipamiento del combinado lusitano han hecho crecer las expectativas sobre si podrá tener actividad en el duelo contra la Selección Mexicana.

Cabe recordar que el compromiso que servirá como reapertura del Estadio Azteca también tenía como atractivo la primera visita de CR7 en su carrera, lo cual ocasionó que los boletos del recinto se agotaran en pocos minutos. A pesar de ello, el lusitano no fue incluido en la convocatoria de Roberto Martínez luego de que sufriera una lesión muscular con el Al Nassr, alejándolo de las canchas desde hace varias semanas.

#Deportes | ¿Cristiano Ronaldo en duda para el Mundial 2026? Entrenador de Portugal revela su situación actual???https://t.co/QczWz6Zdps — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 21, 2026

Desde ahí, no se habían tenido mayores actualizaciones sobre el tema hasta que en las últimas horas comenzaron a circular una serie de videos y fotografías donde se observa a Ronaldo arribar al hotel donde sus compañeros están realizando la concentración. A pesar de ello, su estatus no ha cambiado y sigue estando fuera del listado oficial para sus siguientes duelos de exhibición.

El motivo por el que Cristiano realizó el viaje a Lisboa fue para cumplir con una serie de preacuerdos comerciales y de promoción. La Federación Portuguesa de Futbol lanzó las playeras que usarán durante la Copa del Mundo 2026 y reunió a todas sus figuras para hacer la sesión de fotografía y video oficial.

uD83DuDEA8uD83CuDDF5uD83CuDDF9 Cristiano Ronaldo et Nuno Mendes avec les nouveaux maillots de la Seleção pour la Coupe du monde 2026. ?uD83DuDC55 pic.twitter.com/0DoEz31hls — ActuCR7 (@ActuCR7_) March 23, 2026

CR7 reaparece en sus redes

A través de su cuenta de Instagram, Ronaldo realizó una publicación donde evidenció los avances en su recuperación. En la serie de fotografías, se observa al lusitano realizando ejercicios de gimnasio, mostrando así que cada vez más se encuentra cerca de regresar a su mejor estado de forma.

De acuerdo a Jorge Jesús, entrenador del Al Nassr, se prevé que el siguiente partido de CR7 sea una vez finalice el parón internacional. Potencialmente, el atacante regresa a las canchas este 3 de abril cuando el Al Nassr se enfrente al Al Najma SC en la jornada 27 de la Saudi Pro League.

Fuente: Tribuna del Yaqui