Las Potras del Itson se instalan en las semifinales de softbol en los Juegos Regionales Anuies

Ciudad Obregón, Sonora.- Sigue la fiesta de los Juegos Regionales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México (Anuies) en Ciudad Obregón, específicamente en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), donde este martes 24 de marzo, las Potras dieron un gran golpe de autoridad.

Las peloteras sonorenses cumplieron con el primer objetivo al instalarse en las semifinales del torneo. A pesar de caer en su segundo encuentro de este día, las jovencitas se colaron a la siguiente ronda tras disputar un intenso duelo ante la Universidad Autónoma de Sinaloa, que finalizó con marcador de 5-3 para las Águilas.

El compromiso fue de mucha intensidad desde el arranque, con el conjunto equino peleando la casa y mostrando carácter. Desde la lomita de los disparos, Roxana Cota trabajó por espacio de seis entradas y un tercio, permitiendo nueve imparables y cinco carreras, además de apuntarse ocho ponches. Natalia Trujillo se encargó de relevar el trabajo. A la ofensiva, Camila Nathan se fue de 4-2; Ximena Piri de 3-1 con una carrera producida; mientras que Estefanía López también de 3-1 con una impulsada; y Fernanda Domínguez de 3-2, aportando con el madero.

La lanzadora del Itson en acción

Por otra parte, en el primer compromiso de la jornada, las del Itson tuvieron un prometedor arranque en los Juegos Regionales Anuies, al imponerse 15-5 a la Universidad Estatal de Sonora en un clásico que finalizó por la vía del nocaut en cinco entradas. En ese compromiso, el ataque de las Potras fue contundente y estuvo encabezado por Aylin Morales, quien tuvo una jornada perfecta al batear de 3-3, incluyendo cuadrangular y produciendo seis carreras, de las 15 que hicieron.

Destacaron también Estefanía López de 2-1 con metrallazo y dos carreras impulsadas, así como Ximena Piri, quien se fue de 2-1 con triple y dos producidas. A la ofensiva se sumaron Yuridia Moreno (1-1), Ana Rosas (1-1) y Camila Nathan (3-1), que juntas aumentaron rayitas a la pizarra.

Morales dijo presente a la ofensiva

Ana Rosas se llevó la victoria tras lanzar tres entradas completas, donde solo le hicieron un imparable y una carrera, además de otorgar un pasaporte y recetar cinco 'chocolates'. El relevo estuvo a cargo de Natalia Trujillo, quien trabajó dos entradas de seis hits y cuatro carreras, sellando el resultado del equipo dirigido por Miguel Ayón, que volverá a la actividad este miércoles 25 de marzo en la ronda de semifinales ante todavía un rival por definir.

Fuente: Tribuna del Yaqui