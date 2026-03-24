Los Cubs buscan amarrar a estelar jugador; analizan extensión de contrato con Crow-Armstrong

Chicago, Estados Unidos.- Pete Crow-Armstrong se ha convertido en una pieza invaluable dentro del roster de los Chicago Cubs, y el equipo habría aceptado premiarlo con una extensión de contrato que aseguraría la estancia del jardinero por muchos años.

De acuerdo con varias fuentes, entre ellas Jeff Passan de ESPN, Crow-Armstrong habría aceptado una extensión de su contrato por seis años con un valor de 115 millones de dólares con los Cubs. El Club no ha hecho oficial el anuncio, que se espera se realice en los próximos días.

Cubs, OF Pete Crow-Armstrong reportedly agree to extension, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/NbeWjHaFlq — MLB (@MLB) March 24, 2026

La extensión comienza en 2027. Hay cláusulas que podrían aumentar el valor hasta 133 millones de dólares, e incluye también un bono por asignación si Crow-Armstrong es traspasado. Es el contrato más grande de la historia, sin opciones del club, para un jugador con cinco años de control financiero en el momento de la contratación.

El jugador es uno de los favoritos de los aficionados

El guardabosque, quien cumplirá 24 años el miércoles, viene de una gran temporada en la que bateó para .247 con 31 jonrones, 95 carreras impulsadas y 35 robos, ayudando a los Cubs a calificarse como uno de los comodines en la Liga Nacional para su primera aparición en playoffs del equipo desde 2020.

Crow-Armstrong se ha consolidado como uno de los mejores jardineros de las Grandes Ligas. El natural del sur de California ganó su primer Guante de Oro el año pasado, cuando también fue elegido al Juego de Estrellas de la Liga Nacional, donde terminó noveno en la votación al Jugador Más Valioso.

El jardinero viene de una gran temporada

Originalmente, Crow-Armstrong fue seleccionado por los New York Mets en la primera ronda del draft amateur de 2020, pero luego fue traspasado a los Cubs a cambio del infielder tres veces All-Star Javier Báez y el lanzador veterano Trevor Williams en julio de 2021.

"He dejado claro que quiero estar aquí por el tiempo que ellos me quieran. Quiero lo mejor para el equipo. Amo Chicago cada vez más. Es una ciudad increíble. La gente es genial, les importa de verdad (el equipo). No son solo fans que van al juego a tomarse fotos, están prestando atención", dijo Crow-Armstrong en declaraciones recogidas por Heavy Sports.

Fuente: Tribuna del Yaqui