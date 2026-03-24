Los Houston Astros le dan las gracias a un pelotero sonorense: Queda en agencia libre

Houston, Texas.- A tan solo horas para que se cante playball y se ponga en marcha este 25 de marzo la temporada 2026 de las Grandes Ligas, el beisbol mexicano recibió una mala noticia, ya que el pelotero sonorense César Salazar fue liberado por los Houston Astros.

Fue el propio manager del club, Joe Espada, quien comentó para el portal de la MLB que el receptor ya no seguirá en el equipo, debido a que la directiva apostó por la experiencia del boricua Christian Vázquez, quien viene de tener actividad en el Clásico Mundial. "muy, muy difícil decisión".

El nacido en Hermosillo pasó ocho años en la organización texana, cuando fue seleccionado en la séptima ronda del Draft de la MLB de 2018, pero fue el 2 de abril de 2023 cuando debutó en las Grandes Ligas con los Houston Astros. En total, durante su paso en el big show, el catcher dejó números de 89 turnos, 11 carreras anotadas, 19 imparables, cinco dobles, cuatro jonrones, 19 producidas, 15 bases por bola, once ponches y un promedio de bateo de. 213.

Christian Vázquez will be the Astros backup catcher to open the season, per Manager Joe Espada.



César Salazar, who is out of minor league options, will be exposed to waivers. pic.twitter.com/96CqYWq0YK — SleeperAstros (@SleeperAstros) March 24, 2026

Al estar ahora colocando en waivers, existe la posibilidad de que algún otro equipo de las Grandes Ligas decida contratar al mexicano y registrarlo en su roster en esta misma temporada. Aunque a la ofensiva sus números no son malos, el fuerte del sonorense es la defensiva y lo mostró en algunos juegos del conjunto de la Liga Americana.

Cabe destacar que el año pasado, el mexicano fue víctima de un suceso antideportivo por parte del dominicano Framber Valdez cuando lo golpeó con un lanzamiento, situación que terminó también por el paso del lanzador con Astros, a pesar de ser el as en la rotación abridora.

The Astros informed catcher Cesar Salazar that he won’t make the Opening Day roster. He’ll be put on waiver. Christian Vazquez has made the Opening Day roster. pic.twitter.com/vV7TLwVkaB — Our Esquina (@OurEsquina) March 24, 2026

Hay que recordar que César Sálzar no fue seleccionado por Benjamín Gil para formar parte del equipo mexicano que participó en el Clásico Mundial de Beisbol, por lo que el hermosillense desde el día uno reportó a los entrenamientos de primavera de los Houston Astros, inclusive formó parte del roster en la Liga Toronja de pretemporada, y se hizo presente con algunos batazos importantes, pero al final no convenció a la directiva y fue puesto en libertad, donde esperará ser tomado en cuenta por otra franquicia para seguir con su paso en el mejor diamante del mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui