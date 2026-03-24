¿México aspira al título? Entrenador de Portugal pone al 'Tricolor' como candidato en el Mundial 2026

Ciudad de México.- Por primera vez en más de 40 años, la Selección Mexicana será local en una Copa del Mundo y la edición 2026 se perfila como una oportunidad inmejorable para firmar una actuación histórica. De acuerdo con Roberto Martínez, entrenador de Portugal, la localía podría jugar a favor del combinado 'Tricolor' al grado de colocarlo como uno de los candidatos más serios para avanzar en la pelea por el título.

El conjunto nacional tendrá a su favor disputar gran parte de sus encuentros en casa. Debutarán ante Sudáfrica en el Estadio Banorte, en lo que será la jornada inaugural del Mundial 2026. Posteriormente, se medirán ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara (Akron) y más adelante regresarán al 'Coloso de Santa Úrsula' para cerrar la fase de grupos; además, en caso de avanzar como líderes, disputarían los dieciseisavos de final en el mismo recinto.

#Deportes | Como en el 2010: México se enfrentará a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDD9AuD83CuDDFFuD83CuDDE6https://t.co/HQp6dFvoyl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

Este factor podría impulsar al equipo a alcanzar los cuartos de final, una instancia que la afición mexicana ha anhelado en las últimas ediciones del torneo. Martínez, estratega del cuadro lusitano, destacó los antecedentes del 'Tricolor' en Copas del Mundo celebradas en casa, motivo por el cual considera que no se le debe descartar como un contendiente serio.

México siempre es una selección que utiliza muy bien el factor de jugar en casa; cuando analizas México en los mundiales, no sale de la fase de grupos, pero en los dos mundiales que han jugado en México, llega a los cuartos de final".

Además, Roberto afirmó que las selecciones nacionales suelen crecer en este tipo de escenarios, algo que se verá potenciado por el respaldo de su afición. "Después de una selección como la mexicana, que siempre me ha impresionado el nivel de aficionados cuando estaba en Sudáfrica, cuando estuve en Brasil, cuando vas a ver los partidos, es una selección grande".

“Mexico is very competitive and at home they are STRONG CANDIDATES TO WIN THE WORLD CUP.



Also, I’m very happy to see young Mexican talent like Gilberto Mora. I watched him at the U-20 World Cup and he really impressed me.” uD83CuDFC6??



– Portugal’s head coach, Roberto Martinez. uD83CuDDF5uD83CuDDF9 pic.twitter.com/99OIo03LXw — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) March 24, 2026

Por último, elogió la importancia del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), subrayando el peso histórico que tiene este inmueble en el futbol internacional, además de señalar que disputar un amistoso en ese escenario también representa una gran preparación para sus jugadores. "El poder jugar en el Azteca es algo que es la mejor preparación para el Mundial; es un estadio que es una referencia dentro de los mundiales".

#Deportes | El México contra Portugal será de gala; Gianni Infantino asistirá a la reapertura del Estadio Banorte uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDD9AuD83CuDDF5uD83CuDDF9https://t.co/qDziI8Z2dM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui