Mikel Arriola asegura el éxito para la Copa de Mundo 2026: "El evento más grande de la historia"

Ciudad de México.- La Copa del Mundo 2026 está a menos de tres meses para iniciar y Mikel Arriola aseguró que México ya está preparado para ser el centro internacional durante la justa. El presidente de la Liga MX afirmó que este certamen romperá todos los récords y será el evento más grande en la historia de cualquier deporte.

Dichas declaraciones fueron realizadas en el evento donde la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue añadida de manera oficial a la campaña 'Hecho en México', iniciativa impulsada por la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial. Dicho evento también contó con la presencia de Marcelo Ebrard, secretario de economía, y Josefina Rodríguez Zamora, encargada de la dependencia de turismo.

Mikel Arriola llega acompañado de Marcelo Ebrard a la presentación de la campaña LO HECHO EN MÉXICO SIEMPRE GANA uD83CuDDF2uD83CuDDFD#LigaMX #FMF #TVCDeportes pic.twitter.com/y8FYrdcrTh — TVC Deportes (@TVCDeportes) March 24, 2026

El organismo rector del balompié nacional recibió la certificación en la campaña desde hace cuatro meses, aunque no fue hasta hoy que se realizó la ceremonia oficial. Fue en dicho evento donde Mikel aseguró que México será el 'centro del mundo' durante el Mundial 2026, además de afirmar que será el evento deportivo más grande.

Estamos a 79 días del Mundial; México volverá a ser el centro del escenario global y, cuando el mundo nos mire, no solo verá partidos históricos y estadios llenos; eso nos motiva a competir en la gran justa".

Además, resaltó que el impacto económico que tendrá la Copa del Mundo 2026 será superior a las recaudaciones en las ediciones anteriores en distintas sedes. "FIFA en su ciclo económico proyecta este Mundial en Norteamérica en 80 por ciento más que en Rusia y en 70 por ciento más que en Qatar; lo importante aquí es que todos los recursos del futbol en el mundo son reinvertidos en el desarrollo".

Por último, y entrando en temas deportivos, Mikel Arriola comentó que la Selección Mexicana será el combinado participante en la justa que tendrá mayor tiempo de concentración, por lo que las expectativas han crecido. "Somos la selección con más días de concentración de todas las que van a jugar el mundial. En vez de semana y media, como va a pasar en muchas de las elecciones europeas, nuestra selección va a estar concentrada un mes y medio".

"México será sede del evento más grande en la historia de la humanidad"



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Fuente: Tribuna del Yaqui