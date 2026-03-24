Notable reacción de Rayos de Hermosillo en casa para superar a los Pioneros de Los Mochis

Hermosillo, Sonora.- Alentados por su público y un gran juego colectivo, los Rayos de Hermosillo volvieron al camino de la victoria este martes 23 de marzo, tras superar 97-88 a los Pioneros de Los Mochis en la Arena Sonora en una jornada más de la Liga Mexicana de Baloncesto 2026.

El resultado inyecta ánimo en el conjunto de Elián Villafañe, que venía de tener una aguerrida serie en el Juan de la Barrera de la Ciudad de México ante Los Ángeles. Mientras que en su última presentación en casa, habían caído frente a los Astros de Jalisco.

¡Está noche se impusieron los @vamosrayos ! ?? pic.twitter.com/APGVDN9Uc4 — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 25, 2026

Arranque peleado

Ambos equipos salieron con la determinación de llevarse el compromiso, pues protagonizaron un parejo primer cuarto, que terminó a favor de la visita por una sola unidad, 22-23. El segundo cuarto fue igual de peleado, con los dos clubes sumando 22 puntos, lo que dejó la pizarra 45-44 a favor de Los Mochis en el cierre de la primera mitad de la noche.

Reacción

Fue en el tercer periodo cuando los Rayos mostraron su garra, al tener un contundente tiempo de 33 puntos, dándole la vuelta a los cartones 77-67, generando además una gran respuesta por parte del aficionado que se dio cita a la Arena Sonora, de Hermosillo. Para el último cuarto, los de la H terminarían por sellar la victoria con 20 rayitas más, finalizando con esto el partido 97-88, en lo que fue otra enorme reacción en casa por parte de los sonorenses.

Cameron Isaiah Gooden fue el Jugador de la Noche, al registrar 20 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en 21 minutos y 27 segundos que tuvo de actividad sobre la duela. Kiandre Marquis Gaddy, igualmente, dijo presente por Rayos, con 16 unidades y seis rebotes. Por Pioneros, Jared Clay Wilson Frame fue el más encendido con 23 puntos y ocho rebotes, pero no fueron suficientes para que los de Sinaloa se pudieran llevar el primer juego de dos que tendrán en la H.

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Primer juego entre Hermosillo y Pioneros de Los Mochis en la Liga Mexicana de Básquetbol Cibacopa.



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Este miércoles 25 de marzo se pondrá en marcha el segundo de la serie en Hermosillo a las 20:15 horas (tiempo de Sonora), donde los de Villafañe buscarán dar un golpe de contundencia y quedarse con la serie ante su gente, para así seguir escalando lugares en la Liga Mexicana de Baloncesto del Cibacopa.

Fuente: Tribuna del Yaqui