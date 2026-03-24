Se encienden las alarmas en Los Ángeles; Sasaki vuelve a tener problemas en su apertura

Los Ángeles, Estados Unidos.- A pesar de una complicada actuación en los Entrenamientos Primaverales que ha encendido las alarmas en el equipo, Los Ángeles Dodgers mantienen su confianza en el lanzador japonés Roki Sasaki; esto, después de que el lanzador japonés tuviera otra mala salida el lunes por la noche.

Sasaki concedió seis bases por bolas y cinco carreras en más de dos entradas contra los Los Angeles Angels en el Dodger Stadium. Realizó 66 lanzamientos, 32 de ellos strikes. Con este desempeño, el diestro japonés acumula una efectividad de 15.58 en cuatro aperturas de exhibición para los campeones defensores de la Serie Mundial. Ha dado 15 bases por bolas en 8 entradas y dos tercios, lo que plantea dudas sobre su preparación para el inicio de la temporada regular.

Roki Sasaki has been pulled off the mound early for the second time in his last Spring start for the Dodgers.



2 K

6 BB

4 ER

0 H

2 HBP

66 Pitches

2 IP



What’s your concern level from 1-10? pic.twitter.com/9lhaY68T86 — Dodgers Nation (@DodgersNation) March 24, 2026

En el juego del lunes, Sasaki no logró sacar un solo out en una primera entrada de 21 pitcheos, permitiendo dos carreras antes de ser reemplazado por Ronan Kopp. Sasaki otorgó tres bases por bolas y golpeó a un bateador, lanzando apenas ocho strikes.

Sasaki no estuvo nada efectivo

Sasaki, de 24 años, regresó para el inicio del segundo inning. Volvió a golpear a Zach Neto y le dio base por bolas a Mike Trout antes de escapar del apuro con un par de rodados. Concedió una base por bolas a Yoán Moncada en la tercera antes de ponchar a Jo Adell y Josh Lowe. Logan O'Hoppe luego bateó una línea a segunda para el último out de la entrada. Sasaki fue reemplazado por Ben Casparius tras dar base por bolas a Adam Frazier al iniciar la cuarta. Frazier acabó anotando con un elevado de sacrificio de Nolan Schanuel.

El japonés lució errático

Previo al encuentro, el dirigente Dave Roberts había sido enfático al señalar que el momento de ajustes mecánicos había terminado y que era necesario que el lanzador se enfocara en competir. Reconoció la inconsistencia de su lanzador, pero sostuvo que el equipo está comprometido con darle margen para encontrar su ritmo.

"No ha sido bueno. De verdad que no lo ha sido", confesó Roberts después del juego. "Sabemos que el estándar tiene que ser mejor. Él lo sabe. Nosotros lo sabemos. Y ahora es la hora de la verdad y de ver cómo puede rendir cuando se enciendan las luces".

Fuente: Tribuna del Yaqui