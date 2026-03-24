Vuelta a la página; Tagovailoa busca un nuevo comienzo en Atlanta y va por la titularidad

Atlanta, Estados Unidos.- Después de un final complicado que puso fin a su etapa de seis años con los Miami Dolphins, Tua Tagovailoa anunció este martes que su nuevo contrato de un año con los Atlanta Falcons ofrece una oportunidad para un nuevo comienzo en su carrera.

Y los Falcons están dispuesto a ayudarlo en este reto, al anunciar que Tagovailoa tendrá la oportunidad de competir como quarterback con Michael Penix Jr. después de que Penix se recupere de una rotura de ligamento cruzado anterior sufrida en noviembre.

Tua espera aprovechar la oportunidad que se le brinda

Tagovailoa dijo que "la competencia es algo normal en la NFL", pero añadió que tendrá que jugar mejor que en 2025, cuando estableció su mejor marca personal con 15 intercepciones antes de ser apartado de la titularidad en los últimos tres partidos.

"Si miras el año pasado, mi juego no estuvo al nivel de la forma en que he estado jugando al futbol americano en los últimos, qué, tres años desde el nuevo contrato", dijo Tagovailoa sobre la extensión de cuatro años y 212 millones de dólares de los Dolphins en 2024. "Así que solo tengo que jugar mejor al futbol. Eso es lo que realmente significa. No hay otra forma de suavizarlo ni de darle vueltas al asunto".

Penix es el titular, hasta el momento

Tagovailoa podría comenzar la temporada como titular de Atlanta si Penix aún se está recuperando de su lesión de rodilla. Eso podría ofrecer una oportunidad para que demuestre que puede volver a su forma de 2023, cuando lideró la NFL con 4,624 yardas por pase, y de 2024, cuando lideró la liga con completar el 72.9 por ciento de sus pases.

Tagovailoa no la pasó bien la campaña pasada

"El año pasado no fue el mejor para mí", dijo. "Y, ya sabes, busco un nuevo comienzo, pero un nuevo comienzo en el sentido de poder competir, poder volver ahí fuera y jugar al futbol, buen futbol, y creo que el mejor futbol aún me está por venir", señaló el jugador de 28 años.

Tagovailoa, elegido en primera ronda por Alabama en 2020, tuvo un récord de 44-32 como titular de Miami. Sufrió su cuarta conmoción cerebral documentada a principios de la temporada 2024, pero dijo que "todo salió bien" en su examen físico con los Falcons. "Algunas cosas pintan mucho mejor de lo que, ya sabes, los chicos podrían haber pensado", dijo, añadiendo que no le preocupa el riesgo de más lesiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui