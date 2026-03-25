Benfica recibe multa de la UEFA por racismo de sus aficionados contra Real Madrid en Champions

Ciudad de México.- El Benfica sigue sintiendo las consecuencias de los lamentables actos racistas ocurridos en los playoffs de la Champions League donde se midieron ante el Real Madrid. Ahora, el conjunto lusitano recibió una multa económica por parte de la UEFA luego de comprobar que sus aficionados realizaron comentarios discriminatorios contra los jugadores rivales.

Dicha eliminatoria estuvo llena de polémicas luego de lo ocurrido entre Vinicius Junior y Gianluca Prestianni, jugadores que protagonizaron un problema de la misma índole. Después de que 'Vini' marcara el único tanto en el partido de ida, habría sido llamado "Mono" hasta en cinco ocasiones por el jugador argentino, lo que activó el protocolo antirracismo de la UEFA, aunque sin mayores consecuencias.

#Deportes | Polémica en Champions League: Vinicius Junior es víctima de racismo en partido del Real Madrid ?uD83DuDE28https://t.co/oJcoarrDpZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 17, 2026

Fue durante este mismo compromiso que en la transmisión internacional se evidenció a un grupo de aficionados que estaban realizando gestos en contra de jugadores de la escuadra española. En primera instancia, el Benfica había suspendido a cinco de ellos por realizar un comportamiento inapropiado en las gradas del Estadio Da Luz, lo cual parece no haber sido suficiente para la UEFA.

Mediante un comunicado oficial, el organismo europeo notificó que el Benfica fue multado con 40 mil euros debido a los cánticos y gestos ilícitos por parte de los asistentes. Además, el conjunto lusitano tendrá a prueba su recinto por un año y, en caso de que se repita el lamentable hecho, será cerrado de manera parcial si quiere volver a recibir una competencia regulada por la UEFA.

uD83DuDEA8 UEFA multa "o SL Benfica em 40 000 € e ordenar o encerramento parcial do estádio do SL Benfica (ou seja, 500 lugares nos setores 10 e/ou 11), durante o próximo (1) jogo de uma competição de clubes da UEFA em que o SL Benfica atue como clube anfitrião, devido ao comportamento… pic.twitter.com/du5iZnv6jl — Cabine Desportiva (@CabineSport) March 25, 2026

Esta medida se suma a la previamente tomada por la UEFA en contra de Prestianni, quien ya recibió una sanción inicial por el acto cometido. Cabe recordar que el jugador sudamericano fue suspendido por un juego, obligando así a perderse el cierre de la eliminatoria en el Estadio Santiago Bernabéu, partido que terminaron ganando los locales para avanzar a la siguiente ronda.

Además, en las próximas semanas se pudiera dar a conocer una sanción mayor para Gianluca, pues la UEFA estableció que el castigo previo solamente había sido parcial y la investigación sigue su curso. La resolución tendrá efecto en las competencias europeas, lo que limitaría la participación de Prestianni en caso de que consigan clasificarse de nueva cuenta a la Champions League.

#Deportes | UEFA desestima la apelación del Benfica: Prestianni no podrá jugar contra el Real Madrid en ChampionsuD83DuDE2F??https://t.co/aIdTzThcRe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui