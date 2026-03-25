'Canelo' Álvarez alista su regreso; este sería el próximo rival y título por el que peleará el mexicano

Ciudad de México.- Luego de varios meses sin actividad, Saúl Álvarez comenzó su preparación de cara a lo que será su regreso a los encordados en septiembre próximo. El 'Canelo' ya tendría definido a su próximo rival y su pelea en Arabia Saudita apuntaría a ser por un campeonato mundial.

Cabe recordar que el jalisciense ha estado alejado del ring tras someterse a una operación de codo en octubre de 2025. Desde entonces, sus apariciones públicas han sido contadas y una de las más recientes se dio en enero, cuando, acompañado de Turki Alalshikh, se anunció la función 'México contra el Mundo', la cual se celebrará el 12 de septiembre y marcará el regreso del tapatío a los cuadriláteros.

#Deportes | ¡Viva México! Saúl 'Canelo' Álvarez tiene fecha definida para su esperado regreso a los encordados uD83EuDD4AuD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/QzGh11kRvu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 15, 2026

Con la función y la fecha ya confirmadas, solo faltaba conocer al que sería su siguiente rival y, con menos de seis meses para que suenen las campanas, todo apunta a que ya está definido. De manera extraoficial se ha dado a conocer que el 'Canelo' se medirá ante Christian Mbilli en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia.

El púgil camerunés con nacionalidad francesa ostenta el campeonato mundial interino de peso supermediano, el cual conquistó en 2025 tras noquear a Maciej Sulecki en el primer round. Incluso, logró una defensa exitosa ante Lester Martínez, aunque no fue reconocido como campeón absoluto hasta que Terrence Crawford anunció su retiro definitivo.

Además de que el propio Mbilli ha levantado la mano para enfrentar al mexicano, el Consejo Mundial de Boxeo confirmó que en septiembre realizará su siguiente defensa, coincidiendo con la fecha en la que peleará el 'Canelo'. Por ello, diversos medios internacionales especializados en boxeo dan prácticamente por hecho que la megafunción en Arabia Saudita será encabezada por el duelo entre Saúl Álvarez y Christian Mbilli.

uD83EuDD4A: Christian Mbilli se perfila como el rival de Saúl "Canelo" Álvarez para la función del próximo 12 de septiembre de 2026 en Riad, Arabia Saudita. Esta deducción se hizo por las declaraciones del guatemalteco Lester Martínez, quien dijo en la entrevista posterior a ganar el… pic.twitter.com/43KPg0mnIx — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) March 25, 2026

Esta será una prueba exigente para que el jalisciense demuestre que aún tiene mucho por ofrecer en el boxeo. Su última pelea fue el 13 de septiembre de 2025, cuando cayó por decisión unánime ante Crawford, perdiendo así sus cuatro cinturones de las 168 libras, aunque posteriormente trascendió que su desempeño estuvo condicionado por la lesión que ya presentaba en el brazo.

#Deportes | 'Canelo' Álvarez revela problemas físicos en su pelea con Terrence Crawford: "Mi cuerpo no me respondía" uD83EuDD4Ahttps://t.co/vwJpApSMwQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui