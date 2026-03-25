De la Liga MX a la Inglaterra; arquero mexicano firmaría con un mítico club antes del Mundial 2026

Ciudad de México.- Sebastián Jurado se ha convertido en un nombre que está en la discusión de los arqueros más destacados en la Liga MX y su rendimiento en el balompié nacional parece haber llegado hasta el 'Viejo Continente'. De acuerdo a varios informes extraoficiales, el cancerbero de 28 años está siendo seguido de cerca por el Queens Park Rangers y su probable firma podría concretarse apenas se abra el mercado de verano.

Jurado ha tomado el liderazgo de Bravos de Juárez, a quienes llegó tras un complicado paso con el Cruz Azul, donde pasó más penas que glorias. El cancerbero es uno de los principales responsables de que la escuadra fronteriza se encuentre peleando por ingresar a la Liguilla del Clausura 2026, la cual se convertiría en la primera de su historia.

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Es por sus buenas actuaciones bajo los tres palos de Juárez que desde hace un par de semanas habían comenzado los rumores sobre que se estaba preparando su fichaje con otro equipo de la Liga MX, aunque esa información se terminó desmintiendo. Con el transcurrir de los días, una nueva versión sobre cuál será su siguiente futuro ha tomado mayor fuerza y se podría concretar en los próximos meses.

El Queens Park Rangers, que actualmente se encuentra militando en la EFL Championship, ha seguido de cerca al cancerbero mexicano desde hace varios meses. Inclusive, ya desde el 2025 hubo la primera intención de concretar la firma, pero las negociaciones no avanzaron.

uD83DuDEA8uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7F CONFIRMED: Championship side, Queens Park Rangers is eyeing a summer move for SEBASTIAN JURADO, from FC Juarez!



The English club likes the mix of quality and experience that the 28-year-old Mexican goalkeeper can bring to the team. uD83EuDDE4??



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Jurado Roca encabezaría una lista de probables arqueros para firmar y, aunque todavía se están analizando a todos los candidatos, es el mexicano quien embona más en su plan deportivo. Aunque se tome la decisión en las próximas semanas, no será hasta mediados de año cuando se abra el siguiente mercado de fichajes para que se haga oficial su primera incursión en Europa.

Jurado ha tenido una carrera de altas y bajas; debutó como profesional con los Tiburones Rojos de Veracruz, con quienes permaneció hasta su desaparición. Su segundo equipo fue el Cruz Azul, equipo con el que pudo disputar 48 compromisos en tres años para luego llegar a Bravos, con quienes permanece hasta hoy.

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Fuente: Tribuna del Yaqui