Edgar Guerra es suspendido por la Liga MX y queda fuera del Clausura 2026 tras agredir a un árbitro

Ciudad de México.- Edgar Guerra protagonizó una de las imágenes más tristes en los últimos años de la Liga MX, luego de agredir a un árbitro en el partido entre el Puebla FC y el Santos Laguna. Tras varios días de investigación, el jugador colombiano fue acreedor de una sanción ejemplar impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, por lo que será baja de 'La Franja' por el resto del Clausura 2026.

La desafortunada se dio en el compromiso correspondiente a la jornada 12 del torneo actual cuando el Santos Laguna recibió al conjunto de la Angelópolis. Dicho encuentro fue ganado por la escuadra de la Comarca Lagunera con marcador de dos anotaciones por una; los artífices de las dianas fueron Ezequiel Bullaude y Aldo López por los locales y Owen González descontó por el Puebla.

La agresión de Guerra se dio en el minuto 59, cuando iba a ser sustituido; el atacante estaba abandonando el campo cuando pasó por un lado de Fernando Cruz, colegiado que tenía la pizarra mientras se anunciaban las sustituciones. El colombiano empujó hasta en dos ocasiones al silbante, lo que ocasionó su expulsión inmediata, dejando a sus compañeros con uno menos.

Edgar Guerra protagonizó un momento insólito: tras haber salido de cambio, fue expulsado al 60’ por empujar y golpear al cuarto árbitro Fernando Alexander Cruz. uD83DuDFE5pic.twitter.com/xgGKqrgdZu — PressPort (@PressPortmx) March 23, 2026

Fue durante la tarde de este miércoles, 25 de marzo, que la Comisión Disciplinaria de la FMF dio a conocer la resolución de las suspensiones, incluyendo el resultado de la investigación en torno a Edgar. En el documento se dio a conocer que Guerra había sido acreedor de una suspensión de cinco partidos, poniendo así punto final a su participación en el Clausura 2026.

De acuerdo a lo establecido en el acta, el jugador del Puebla FC fue castigado bajo la Causal 7 del Reglamento de Sanciones. "Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante. (Expulsión)". Además, en ese artículo se establece que se podría emitir una multa que puede rondar de entre 90 a 500 UMAs (más de 58 mil pesos), aunque la cantidad podría aumentar por la gravedad del caso.

La sanción ejemplar será un duro golpe deportivo para el Puebla FC, equipo que se encuentra peleando para abandonar las últimas posiciones de la tabla. Edgar Guerra se había convertido en una pieza inamovible en el esquema táctico del equipo, teniendo actividad en todos los compromisos del Clausura 2026, acumulando poco menos de 900 minutos con tres goles anotados.

¡Edgar Guerra, fuera cinco juegos!uD83DuDE31uD83CuDDE8uD83CuDDF4 Solo vuelve si Puebla llega a Liguilla. #LigaMX https://t.co/hKeMYp2Nnq — Claro Sports (@ClaroSports) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui