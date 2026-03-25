El Itson obtiene su pase a la etapa nacional en los Juegos Regionales Anuies en sofbtol

Ciudad Obregón, Sonora.- Día histórico para las peloteras del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), ya que este miércoles 25 de marzo, las Potras consiguieron su pase a la etapa nacional en los Juegos Regionales Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) de softbol.

Las sonorenses vinieron de atrás para imponerse 4-3 a la Universidad de Sonora y así asegurar su boleto a la siguiente ronda de este importante torneo. Con este resultado, las jovencitas no decepcionaron y demostraron por qué eran consideradas de las favoritas a llevarse el podio en casa.

El juego fue disputado, ya que la pizarra se mantuvo cerrada y durante los primeros episodios, con los de la Unison marcando el ritmo con una pizarra de 2-0. Pero cuando las locales necesitaban despertar, lo hicieron; fue en el sexto rollo cuando todo cambió con un rally de tres carreras que encendió a la afición y que le dio la vuelta al juego.

Las jugadoras celebrando

Para hacer el juego aún más cardíaco, las Búhas se acercaron al sumar una rayita y amenazó con más, pero el relevo de Itson se plantó firme para bajar el telón y sellar una victoria de alto drama, que les dio su boleto al torneo nacional, donde tienen la gran oportunidad de llevarse el oro.

En la lomita de los disparos, Aglaé Sánchez se llevó la victoria en labor de relevo con dos tercios lanzados. El juego lo inició Ana Rosas, quien trabajó cinco capítulos y un tercio, permitiendo seis imparables y dos anotaciones, además de despachar a nueve por la vía del ponche. El rescate fue para Roxana Cota.

Mientras que a la ofensiva, el batazo clave llegó cortesía de Sol Barreras, reciente campeona nacional en la Liga Mexicana, la Potra conectó oportuno triple productor de dos carreras que le dio la vuelta a la pizarra. También destacaron Camila Nathan (3-2), Estefanía López (3-1), Yuridia Moreno (3-1), Fernanda Domínguez (3-1) y la propia Aglaé Sánchez (1-1).

Encendieron el madero

Cabe destacar que este mismo miércoles, los Potros del Itson de voleibol de sala concluyeron su participación en los Juegos Regionales tras disputar las semifinales en ambas ramas, y caer en una jornada de alta exigencia ante su similar del Cetys.

Fuente: Tribuna del Yaqui