Erick 'Elegante' Hernández y Nicolás Beltrán prometen hacer vibrar al público de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora. - Después de casi un año de inactividad, todo está listo para que este viernes 27 de marzo, el joven invicto de Cajeme, Erick Hernández, vuelva al ring frente al peligroso Nicolas Beltrán, en el Palenque de la Expo de Ciudad Obregón, Sonora.

El combate será a diez asaltos y sirve para definir quién es uno de los mejores boxeadores superpluma actualmente de México. En el caso del también conocido como 'Elegante', llega a la cita con una impresionante marca de 12 victorias, sin derrota y 11 nocauts. Mientras que su rival ostenta un récord de 11 victorias, par de descalabros y cinco cloroformos.

Ambos pugilistas tuvieron su primer cara a cara este miércoles 25 de marzo en conferencia de prensa, donde reconocieron que llegan en un gran momento, con una gran condición física y el objetivo de brindarle un gran espectáculo a toda la afición de Cajeme. "Vengo muy bien preparado, sé que Nicolás es un rival muy fuerte, van a ver una mejor versión de mí y esperen la misma guerra que les suelo dar", afirmó el local.

#Deportes | El cajemense, Erick 'Elegante' Hernández, pondrá en juego su marca perfecta este viernes en el Palenque de Ciudad Obregón, ante el peligroso Nicolás Beltrán uD83EuDD4AuD83CuDF35



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"Venimos muy bien preparados; sé que Erick es un rival muy fuerte que siempre busca la pelea. A mí también me gusta buscar la pelea; estoy listo para lo que venga, prepárense para una gran pelea", añadió Beltrán, que tendrá su primer combate en el estado de Sonora.

La pelea no será nada sencilla para el sonorense, ya que el de La Paz llega con una racha de cinco victorias consecutivas, venciendo en su más reciente compromiso al experimentado Rubén García por decisión unánime, lo que le valió ganarse la oportunidad de frenar el ascenso de Erick Hernández.

Mientras que el último choque que tuvo el 'Elegante' fue el pasado 14 de marzo, cuando superó la vía del nocaut al entonces invicto Jesús Bojorquez. Después de esa victoria, el joven cajemense estaba programado para medirse ante 'El Venadito' Herrera a finales del 2025, pero por problemas de salud no pudo presentarse a la velada.

Ya con esos problemas en el olvido, Hernández está listo para regresar al ring. Este jueves ambos deberán marcar las 130 libras para estar listos el viernes e intercambiar metralla. Cabe destacar que en la función también tendrán actividad Dan Reyes, 'El Rayo' Amaya, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui