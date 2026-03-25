¿Gilberto Mora estará listo para la Copa del Mundo 2026? FMF revela probable fecha de regreso

Ciudad de México.- Una de las más grandes ausencias en las últimas convocatorias de la Selección Mexicana es Gilberto Mora, quien tiene ya un par de meses fuera de circulación por un problema muscular de consideración. Tras su nula actividad en cancha, tanto a nivel de clubes como con el 'Tricolor', la Federación Mexicana de Futbol habló sobre las posibilidades de que se pierda el Mundial 2026 y cuál sería la fecha para su regreso.

Cabe recordar que Mora solo ha podido disputar dos de las 12 jornadas del Clausura 2026 luego que desde la pretemporada haya visto limitada su capacidad física por una pubalgia. Su partido más reciente fue el 17 de enero contra el San Luis, donde solo pudo disputar los primeros 45 minutos y ya no regresó a las canchas debido a las fuertes molestias en la zona del pubis.

#Deportes | Revelan cual es la probable lesión que alejó a Gilberto Mora de la convocatoria de la Selección MexicanauD83DuDE31https://t.co/wHHihJfN7v — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 21, 2026

Desde entonces, se ha perdido nueve compromisos de forma consecutiva, lo cual ha mermado de manera evidente el poderío ofensivo de Xolos de Tijuana. A pesar de su necesidad de tenerlo de regreso en la cancha, Sebastián Abréu, entrenador del cuadro fronterizo, ha indicado en repetidas ocasiones que la prioridad es que su jugador complete la recuperación de manera satisfactoria, sin importar el tiempo que quede fuera.

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FMF adelanta la fecha de su regreso

En entrevista con ESPN, el director deportivo de las selecciones nacionales y de la FMF, Dulio Davino, dio la primicia sobre cuándo volverá a las canchas 'Morita'. Sin revelar el día exacto, el directivo afirmó que en abril se tendrá el regreso de Gilberto, quien además ya se encuentra trabajando paulatinamente.

El chavo Gilberto sí estará con la Selección Mexicana; la información que tenemos es que a principios de abril se pueda integrar a trabajar con Xolos de Tijuana".

En el mismo espacio se aclaró que Gilberto realizó un viaje a San Diego, Estados Unidos, para recibir una segunda opinión de un especialista en ese tipo de problemas musculares. Tras haber analizado a fondo su caso, se decidió que Mora no necesitaría visitar el quirófano y se optaría por una recuperación conservadora con el fin de que esté listo para disputar la Copa del Mundo 2026.

?: Duilio Davino, director de selecciones nacionales dijo en entrevista en ESPN que Gil Mora regresará a la actividad en el próximo mes de abril: "El chavo Gil (Mora) sí (estará con la Selección Mexicana), la informacion que tenemos es que como Edson (Álvarez)... a principios de… pic.twitter.com/pP0YW0lTO5 — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) March 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui