GP de Japón; FIA anuncia ajustes para las unidades de potencia durante la clasificación en Suzuka

Ciudad de México.- Las quejas públicas de todos los pilotos y escuderías parecen haber surtido efectos, pues la FIA anunció ajustes en las unidades de potencia durante la clasificación en el Gran Premio de Japón 2026. El organismo rector del automovilismo notificó que, en un acuerdo con todos los equipos, han aceptado el reducir la gestión de energía, permitiendo mayor importancia al rendimiento en pista.

La nueva generación de monoplazas regulados por el nuevo reglamento técnico de la FIA ha enfrentado una ola de críticas por parte de conductores, directores de equipos y aficionados que han asegurado que se está perdiendo la competitividad. Estos autos distribuyen su potencia en un 50 por ciento al sistema eléctrico, obligando así a los pilotos a preocuparse más por la gestión de la potencia que por buscar los límites de pista.

Es por ello que la FIA anunció un pequeño ajuste en la gestión, el cual será válido a partir de la sesión de clasificación del Gran Premio de Japón 2026. "Se ha acordado un pequeño ajuste en los parámetros de gestión de energía para la clasificación del GP de Japón con el apoyo unánime de todos los fabricantes de unidades de potencia".

#Deportes | Fernando Alonso se suma a las críticas en la nueva era de la F1: "Campeonato mundial de baterías" uD83DuDDE3?uD83CuDFCE?https://t.co/fru1ECnMsZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 17, 2026

Dicha medida comprende una menor recarga en la batería, lo que por consecuencia quitará relevancia a la gestión de energía y lo balanceará con el rendimiento que cada piloto pueda lograr. "Este ajuste refleja los comentarios de los pilotos y los equipos, que han enfatizado la importancia de mantener la clasificación como un desafío de rendimiento".

La FIA observa que los primeros eventos bajo el Reglamento de 2026 han sido un éxito operativo, y este refinamiento específico forma parte del proceso normal de optimización a medida que el nuevo marco regulatorio se valida aún más en condiciones reales".

Si bien, al inicio del comunicado, se especifica que estos ajustes serán válidos solo para la clasificación en el Circuito Internacional de Susuka, en el cierre del mismo, se aclara que en los próximos días se sostendrán más reuniones para seguir buscando un punto de mejora en las unidades de potencia. "La FIA, junto con los equipos de F1 y los fabricantes de unidades de potencia, continúa adoptando evoluciones en la gestión de la energía, con más discusiones programadas para las próximas semanas".

An ajustement to the energy management parameters for Qualifying at the #JapaneseGP has been agreed with the unanimous support of all Power Unit Manufacturers.#FIA #F1 pic.twitter.com/holAoVOKaU — FIA (@fia) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui