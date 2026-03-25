La estrella de la UFC, Édgar Chairez, impartirá un seminario de MMA en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Uno de los exponentes más importantes que tiene México en la promotora más importante del mundo de artes marciales mixtas (MMA), la Ultimate Fighting Championship (UFC), Édgar Chairez, estará por primera vez en Sonora, específicamente en Ciudad Obregón.

El orgullo de Mexicali, Baja California, impartirá un curso de boxeo, artes marciales mixtas y jiu-jitsu en el Polideportivo del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), el próximo 18 de abril, con todavía horario por determinar. Aunque pueden inscribirse artemarcialistas de diferentes ciudades de Sonora, Sinaloa y el resto del Pacífico de México, cabe destacar que el evento será de cupo limitado.

Brilla en el octágono

Actualmente, Édgar tiene marca de tres victorias y dos descalabros en la empresa de Dana White, pero se ha dado a conocer en la división, al protagonizar grandes guerras en el octágono, una de ellas frente al campeón Joshua Van y al número uno del mundo Tatsuro Taira.

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Por otra parte, el pasado 28 de febrero, el 'cachanilla' regresó a la actividad tras un año de ausencia, tras pasar por diferentes lesiones. Esa noche Chairez superó al brasileño Felipe Bunes por decisión dividida en una Arena Ciudad de México que se le entregó por completo al azteca.

Cabe destacar que Edgar ya tiene fecha y rival para su próxima pelea; el 6 de junio se medirá ante el contendiente brasileño Bruno Silva, donde tendrá la oportunidad de meterse al ranking de los 15 mejores del mundo en la división mosca, categoría que cuenta con gran presencia de peleadores mexicanos como: Brandon Moreno, Jesús Aguilar, Edgar Chairez e Imanol Rodríguez.

A su vez, no es la primera vez que una superestrella de la UFC llega a Ciudad Obregón, ya que hace un par de años, el actual clasificado mundial de peso ligero, Manuel 'Loco' Torres, igualmente impartió un seminario de artes marciales mixtas en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

#Deportes | El mexicalense Édgar Cháirez marcó 125 libras y se declara listo para la batalla ante el brasileño Felipe Bunes, quien también cumplió con la báscula rumbo a #UFCMéxico uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE7uD83CuDDF7 pic.twitter.com/Ti7GlL8NbT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 27, 2026

En esa ocasión, el 'Loco' estuvo al frente de un gran número de personas, de diferentes ciudades del país, que acudieron al municipio de Cajeme para aprender técnicas y recibir consejos del chihuahuense que compite en la mejor promotora de este deporte, como lo es la UFC.

Fuente: Tribuna del Yaqui