La LAMP utilizará el reloj de pitcheo para acelerar el tiempo de juego: Tema de Mayos sigue en espera

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 25 de marzo se realizó en Hermosillo, Sonora, la primera asamblea para los preparativos de la temporada 2026-2027 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), donde se evaluó el recién concluido ciclo invernal, que finalizó con la Serie del Caribe Jalisco 2026, y se definieron nuevos reglamentos para el próximo certamen.

Aunque el tema principal para muchos aficionados del rey de los deportes es qué pasará con la plaza que dejó vacante el Tucson Baseball Team, en la reunión donde estuvieron presentes los presidentes y representantes de los 10 clubes, así como el presidente del circuito, Lic. Salvador Escobar Cornejo y el director deportivo de la LAMP, Lic. Christian Veliz Valencia, se informaron sobre otros detalles.

Uno de los detalles más destacados es que se aprobaron innovaciones en el reglamento para reducir tiempos y hacer los juegos más dinámicos, ya que en la edición anterior algunos compromisos registraron una duración que superaba las 3:30 horas de actividad. La especificación de estos nuevos lineamientos se dará a conocer en el seminario de gerentes deportivos, que se celebrará en abril en Guadalajara.

Listo el orden para el Draft 2026uD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83DuDCDD



Este miércoles 25 de marzo, se realizó la primera asamblea de presidentes de la LAMP y se llevó a cabo el sorteo que definió cómo elegirá cada club a jugadores Nacionales y ExtranjerosuD83EuDD13



En próximas semanas se hará oficial la fecha y el… pic.twitter.com/EaSDBCjhPB — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) March 26, 2026

Además, se realizó el sorteo para la selección de peloteros nacionales y extranjeros para el próximo Draft, con todavía sede y fecha por definir. En el caso del club Yaquis de Obregón, será segundo en elegir en la ronda de jugadores nacionales, mientras que en el material extranjero será cuarto.

Mientras que el otro equipo de Sonora, los Naranjeros de Hermosillo, ocupan el sexto lugar en peloteros nacionales y terceros en la de jugadores no nacidos en México. A su vez, llama la atención que en el lugar décimo hay un equipo con el estatuto de 'sede por definir', el cual corresponde a la franquicia de Víctor Cuevas, quien todavía no tiene definido el nuevo lugar en el que jugará este año.

#Deportes | Victor Cuevas Jr., propietario del Tucson Baseball Team, confirmó para el NEWS 4 TUCSON KVOA que no seguirán más en Arizona y la franquicia regresará a territorio mexicano para la siguiente temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) uD83CuDF35 ? pic.twitter.com/uKsSEalPDR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 17, 2026

Con el adiós definitivo del Tucson Baseball Team, Cuevas y su equipo de trabajo deben buscar un nuevo estadio, siendo el regreso de los Mayos de Navojoa el escenario más factible, considerando que hace apenas unos días, el Gobierno de Sonora aprobó una solicitud para invertir en el Manuel 'Ciclón' Echeverría.

Fuente: Tribuna del Yaqui