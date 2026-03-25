La temporada 2026 de la NFL iniciará en miércoles; los Seahawks serán anfitriones

Nueva York, Estados Unidos.- La NFL anunció este miércoles la fecha exacta del arranque de su temporada 2026, donde los campeones del Super Bowl, los Seattle Seahawks serán los anfitriones de ese duelo que pone en marcha la Semana 1.

Y será precisamente el miércoles 9 de septiembre cuando se del kick off de esta nueva campaña, un día antes de lo habitual, ya que al siguiente día, el jueves los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams sostendrán su duelo inaugural en Melbourne, Australia, en un partido que será transmitido en Estados Unidos el jueves por la noche.

Opening the NFL season on a Wednesday in Seattle uD83DuDE4C #Kickoff2026 @SNFonNBC pic.twitter.com/U7mokDXrPo — NFL (@NFL) March 25, 2026

El rival de Seattle en el partido que se retransmitirá en NBC se determinará más adelante, con posibilidad de una revancha del Super Bowl contra New England, así como enfrentamientos contra Chicago, Kansas City, Dallas o Los Angeles Chargers.

Los campeones Seahawks debutarán en casa

La única otra vez que el primer partido de la temporada de la NFL se jugó un miércoles fue en 2012, cuando los Dallas Cowboys visitaron a los campeones del Super Bowl XLVI, los New York Giants. El partido se trasladó de su lugar habitual de los jueves ese año porque el presidente Barack Obama iba a hablar esa noche en la Convención Nacional Demócrata.

Rams y 49ers se medirán al día siguiente en Australia

El duelo de los Rams y los 49ers en Melbourne será el 11 de septiembre. Se espera que el partido comience alrededor de las 10:35 de la mañana de ese viernes en Australia, que es a las 20:35 de la noche, hora del este del jueves por la noche en Estados Unidos.

En las dos temporadas anteriores, la NFL jugó un partido internacional el viernes después del inicio de la campaña en Estados Unidos. En 2024, los Philadelphia Eagles y los Green Bay Packers jugaron en Sao Paulo, Brasil. En 2025, Los Angeles Chargers y los Kansas City Chiefs abrieron su temporada un viernes en Sao Paulo.

Eagles y Packers jugaron en Brasil el año pasado

Aunque los miércoles se jugaban partidos ocasionales en los primeros años de la NFL, este será solo el quinto desde 1950. Hubo dos partidos el día de Navidad cuando cayó en miércoles en 2024, uno en 2022 que se retrasó por Covid-19 y el partido inaugural de 2012.

Fuente: Tribuna del Yaqui