Los Yankees mandan fuerte mensaje en el Opening Day de MLB, al apalear a los Giants

San Francisco, Estados Unidos.- Un rally de cinco anotaciones en la segunda entrada y una sólida labor monticular de Max Fried, guiaron a los New York Yankees a una cómoda victoria de 7-0 sobre los San Francisco Giants, en el juego inaugural de la temporada 2026 de MLB.

Después de retirar en orden y con dos chocolates la primera entrada, parecía que el abridor de los Giants, Logan Webb tendría una tarde tranquila ante su afición; pero que va, los visitantes en el Oracle Park no tardaron en hacerle ver que estaba equivocado.

Tras sacar el primer tercio del segundo episodio, Webb se metió en problemas al recibir hit de Giancarlo Stanton, golpear a Jazz Chisholm Jr. y luego José caballero le conectó doblete remolcador de una carrera al prado izquierdo, para romper el cero en el marcador.

Fried estuvo intratable en la lomita

Ryan McMahon le siguió con imparable al jardín central que envió dos carreras más a la registradora y Austin Wells continuó la fiesta ofensiva con sencillo, mientras que Trent Grisham limpió los senderos con triple al fondo del bosque derecho para el 5-0. Yankees volvió a la carga en la apertura del quinto capítulo, donde Coddy Bellinger y Ben Rice hilvanaron sencillos; luego Stanton empujó su primera carrera del año con hit al prado central y el 7-0 llegó con rodado para out forzado a segunda de Chisholm Jr.

Max Fried (1-0) fue el pitcher ganador, después de admitir únicamente par de hits en seis capítulos y un tercio, donde ponchó a cuatro y regaló una base por bolas. Logan Webb (0-1) cargó con la derrota en cinco entradas completas de nueve hits y siete carreras, con siete ponches y una base por bolas.

Caballero solicitó por primera vez el reto ABS

ABS en marcha

Los Yankees inauguraron el sistema ABS (árbitro robot) en las Mayores, cuando José Caballero retó la decisión de umpire que marcó como strike un lanzamiento de Logan Webb; decisión que se mantuvo tras la revisión del video. Webb comenzó la cuarta entrada con un sinker de 90.7 millas por hora en la esquina superior e interior que fue señalado como strike por Bill Miller, árbitro de las Grandes Ligas desde 1997. Caballero tocó su casco y las 12 cámaras Hawk-Eye del Sistema Automatizado confirmaron la decisión de Miller en un gráfico mostrado en el marcador de Oracle Park.

Fuente: Tribuna del Yaqui