MLB: Los Mariners iniciarán la campaña con la baja de dos estelares jugadores por lesión

Seattle, Estados Unidos.- Los Seattle Seahawks tendrán que afrontar el arranque de la temporada 2026 de MLB sin dos de sus piezas estelares, después de anunciar este miércoles que el campocorto J.P. Crawford comenzará la temporada en la lista de lesionados de 10 días, y el lanzador derecho Bryce Miller estará en la lista de lesionados de 15 días, con lo que el roster del equipo se reducía al límite de 26 jugadores activos.

Crawford, de 31 años, ha sido el campocorto titular de Seattle en cada una de las últimas siete temporadas y es el jugador con más años de la franquicia. Durante los entrenamientos de primavera estuvo limitado a siete partidos debido a una lesión en el hombro derecho y bateó para .143 sin conseguir extrabase. La temporada pasada, Crawford bateó para .265 con 12 jonrones, 58 carreras impulsadas y un OPS de .722.

JP Crawford (shoulder) placed on IL. — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 25, 2026

Durante su ausencia, se espera que Leo Rivas sea titular en el campocorto. El jugador de 28 años bateó para .244 con dos jonrones en 90 turnos la temporada pasada en un rol polivalente. Los Mariners se pusieron del lado de Rivas frente al principal prospecto Colt Emerson, que impresionó en primavera pero fue reasignado al campamento de ligas menores.

El campocorto estará fuera por al menos 10 días

Por su parte, Miller, de 27 años, sufrió una lesión en el oblicuo izquierdo durante todo el entrenamiento de primavera. Terminó una sesión de bullpen hace dos semanas antes tras sentir molestias en el oblicuo izquierdo. El diestro realizó varios lanzamientos de calentamiento el 11 de marzo, se tomó un descanso y luego decidió no hacer más lanzamientos de esfuerzo completo. Permanece en la instalación de entrenamiento de primavera de los Mariners en Peoria, Arizona, y seguirá fortaleciendo el brazo. Miller ha lanzado dos sesiones de bullpen desde la que interrumpió.

Miller se lesionó el hombro de lanzar

El derecho Emerson Hancock, que fue titular en su carrera con 16 partidos la temporada pasada y terminó 4-5 en 2025 con una efectividad de 4.90, ocupará el lugar de Miller en la rotación de abridores. El infielder polivalente Miles Mastrobuoni, que se lesionó la pantorrilla jugando para Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, también comenzó la temporada en la lista de lesionados de 10 días. Mastrobuoni bateó para .250 con un jonrón y 12 carreras impulsadas en 152 turnos al bate la temporada pasada en un rol a tiempo parcial.

Fuente: Tribuna del Yaqui