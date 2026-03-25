Monterrey aparta del equipo a Anthony Martial; el francés entrena en solitario por indisciplina

Ciudad de México.- El mal momento por el que atraviesan Rayados de Monterrey en el Clausura 2026 sí podría empeorar, pues, de manera extraoficial, se supo que Anthony Martial fue apartado del grupo. El atacante francés se encuentra entrenando en solitario por órdenes de Nicolás Sánchez y su cuerpo técnico tras una indisciplina cometida por el jugador.

A pesar del sólido inicio, 'La Pandilla' ha venido perdiendo nivel conforme avanzan las jornadas en el balompié mexicano, donde al momento se encuentra fuera de los puestos para disputar la Liguilla. La escuadra regiomontana está en el lugar nueve de la clasificación tras haber conseguido solo cuatro triunfos y, en cambio, suman dos empates con seis derrotas, incluyendo la más reciente ante Chivas del Guadalajara.

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Fue justamente ante la escuadra tapatía que Martial habría cometido un acto que molestó al entrenador de Rayados. Anthony no fue incluido en el 11 inicial de Rayados y se preveía que ingresara de cambio en la segunda mitad. Para el minuto 74, Chivas dominaba el encuentro con marcador de tres por cero y Sánchez envió a la cancha a Joaquín Moxica, sustituyendo a Roberto de la Rosa.

Sería este cambio el que causó la molestia de Martial, quien habría sentido como una falta de respeto el haber dado prioridad a un elemento juvenil que a él. Su enojo habría llegado a oídos del entrenador, quien, apenas regresaron a los entrenamientos en El Barrial, tomó la medida de castigo para el europeo.

¡Por esta razón Antony Martial fue apartado del grupo en el entrenamiento de este miércoles con Rayados! uD83DuDEA8uD83CuDDEBuD83CuDDF7#Rayados #LigaMX pic.twitter.com/QjW7lUgcmW — RG La Deportiva (@rg690) March 25, 2026

Diego Armando Medina, periodista y colaborador de TUDN, fue quien reveló que Anthony Martial ha estado entrenando apartado del resto de sus compañeros. El reportero afirmó que no hay una fecha para su reintegro al grupo y se espera que concluya al menos esta semana trabajando en solitario.

Anthony Martial arribó a la Liga MX en el segundo semestre del 2025 y, a pesar de las credenciales que portaba por su paso en el Viejo Continente, no comenzó a dar frutos hasta el Clausura 2026. El francés vio cortada su continuidad tras haber causado baja por una luxación de hombro y ahora lucha para volver a ser tomado en cuenta dentro del 11 inicial rayado.

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Fuente: Tribuna del Yaqui