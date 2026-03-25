Monterrey y Guadalajara estarán de fiesta: Este jueves comienzan los juegos de repechaje mundialista

Monterrey, Nuevo León.- México ya huele a Mundial, pues será este jueves 26 de marzo cuando el primer capítulo de este importante torneo se viva en tierras aztecas, específicamente en Monterrey y Guadalajara con los duelos de repechaje FIFA.

En el 'Gigante de Acero', el estadio BBVA, verán actividad Bolivia vs. Surinam y el ganador se encontrará el 31 del presente con Irak para definir al quinto invitado que irá al Grupo I, donde ya esperan grandes potencias como Francia. Noruega y Senegal.

Mientras que, en Guadalajara, el estadio Akron, de las Chivas Rayadas del Guadalajara, este mismo día Nueva Caledonia y Jamaica se verán las caras. El ganador, el 31, se enfrentará a la República del Congo. El que logre salir con la victoria se colocará en el Grupo K, al lado de Colombia, Uzbekistán y Portugal.

uD83DuDCE2EMPIEZAN A LLEGAR LOS PRIMEROS AFICIONADOS BOLIVIANOS??

uD83DuDC49Una Delegación de Personas de dicho país empiezan a llegar a Monterrey para acompañar y animar a BoliviauD83CuDDE7uD83CuDDF4 al Repechaje Mundialista

uD83DuDC49Jugará ante SurinamuD83CuDDF8uD83CuDDF7 el Juevespic.twitter.com/9DkwbwNu2B — BILLETE AL MUNDIAL (@BilleteAl25376) March 24, 2026

Cabe destacar que este tan solo es el primer juego de actividades, pues se trata de las rondas semifinales y el 31, los ganadores de esos encuentros buscarán el pase a la justa veraniega, ante los equipos que están esperando a los ganadores de esos cruces.

En total son 22 selecciones que jugarán por los últimos seis boletos para la Copa del Mundo 2026. También habrá 16 conjuntos de la UEFA que buscarán obtener su boleto a la siguiente ronda; de ese número, solamente cuatro son los que estarán en el evento más importante.

En uno de esos duelos, República Checa se enfrentará a Irlanda. Mientras que Dinamarca hará lo propio frente a Macedonia del Norte. Los ganadores de estos encuentros se enfrentarán para definir al país que estará en el Grupo A, donde serán rivales de México, Sudáfrica y Corea del Sur.

En la segunda llave se encontrarán Gales choca ante Bosnia Herzegovina e Italia vs. Irlanda del Norte. Los vencedores saltarán al terreno de juego en un partido final para arrojar al cuarto finalista del Grupo B, que jugará al lado de Canadá, Qatar y Suiza. Mientras que en la tercera llave se medirán Eslovaquia vs. Kosovo y Turquía vs. Rumania. Los ganadores se enfrentarán para sacar al otro invitado del Grupo D, al lado de Estados Unidos, Australia y Paraguay.

¡ALAA, LES GANÓ EL CORAZÓN! uD83DuDE31uD83DuDD25



La selección de Bolivia estaba entrenado para su partido del repechaje en México y todos los periodistas que hicieron el viaje, no dudaron en apoyarlos.



uD83DuDCF9 @RickyOlivaresV pic.twitter.com/IX0wHfZCEs — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 18, 2026

Por último, en la cuarta llave de Europa, jugarán Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania. Los triunfadores buscarán el cuarto cupo del Grupo F, al lado de Japón, Países Bajos y Túnez. Hay que recordar que estos compromisos se realizarán este mismo jueves 26 de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui