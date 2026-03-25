NBA: Los Hawks siguen en ascenso y le ponen freno a la racha triunfal de los Pistons

Detroit, Estados Unidos.- CJ McCollum convirtió una jugada decisiva de tres puntos en la prórroga para finalizar con 27 puntos y los Atlanta Hawks derrotaron a domicilio por 130-129 a los Detroit Pistons este miércoles por la noche, para ponerle fin a su racha triunfal.

Jalen Johnson también anotó 27 puntos y estuvo cerca de otro triple-doble, terminando con 12 asistencias y ocho rebotes para los Hawks, que mejoraron su récord a 15-2 desde el descanso del All-Star, la mejor marca de la Conferencia Este, y rompieron la racha de cuatro victorias consecutivas de Detroit.

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Jalen Duren anotó 26 puntos y capturó 14 rebotes para los Pistons, que perdieron por primera vez desde que el All-Star Cade Cunningham sufrió un colapso en el pulmón izquierdo. Tobias Harris anotó 22 puntos y Daniss Jenkins sumó 19 puntos y 10 asistencias para los líderes del Este.

Los Hawks sacaron un gran triunfo en patio ajeno

Atlanta llegó al descanso de medio tiempo con ventaja de 18 puntos (73-55), pero Detroit la borró rápidamente en el tercer cuarto. McCollum anotó los últimos 11 puntos de los Hawks en el tiempo reglamentario, incluyendo una jugada de tres puntos que les dio una ventaja de 121-116 con 44 segundos restantes. Pero Detroit volvió a reaccionar y falló un tiro en suspensión que habría dado la victoria en la última posesión.

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Tuvo otra oportunidad en la prórroga y su jugada de tres puntos puso el marcador en 126-123. Los Pistons tuvieron la oportunidad de ganar, pero Harris falló un tiro en suspensión y Duren se quedó corto en un tiro de seguimiento. Los Hawks anotaron 11 puntos consecutivos para ampliar una ventaja de seis puntos a 56-39 a mitad del segundo cuarto, y luego tuvieron un parcial de 11-2 justo antes del descanso para poner el marcador 73-52. Los Pistons anotaron los primeros 16 puntos del tercer cuarto, recortando la ventaja de Atlanta 73-55 al descanso a 73-71.

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Atlanta evitó una barrida de cuatro partidos en la serie de la temporada. Los Pistons lograron un máximo de temporada de 142 puntos en diciembre en el último enfrentamiento, pero ahora los Hawks son el equipo más en forma del Este mientras suben hasta la sexta posición antes del partido del miércoles.

Fuente: Tribuna del Yaqui