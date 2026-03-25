New Yory Yankees vs San Francisco Giants EN VIVO; dónde ver el Opening Day 2026 de MLB en México

San Francisco, Estados Unidos.- Con los seguidores del 'Rey de los Deportes' todavía emocionados por el electrizante Clásico Mundial de Beisbol, dará inicio la temporada 2026 de la MLB. Los New York Yankees y los San Francisco Giants protagonizarán el único duelo programado para el Opening Day, mientras que el resto de los equipos darán el banderazo de salida a su campaña, una jornada después.

A pesar de que se trata de dos de las franquicias más populares en todas las Grandes Ligas, ambas buscarán romper una sequía de títulos importante en esta temporada. Es Yankees quien tiene una racha sin campeonatos más prolongada, pues su más reciente fue el campeonato del 2009, mientras que la novena californiana se coronó en el 2014, por lo que los dos equipos están obligados a retomar el protagonismo del circuito.

El conjunto del Bronx tuvo una movida pretemporada donde lograron finalizar con récord positivo luego de 31 encuentros disputados. Yankees logró un total de 19 victorias, incluyendo la del cierre del Spring Training, donde doblegaron a los Chicago Cubs con marcador de ocho anotaciones por tres.

Giants también estuvo activo durante los entrenamientos primaverales, los cuales concluyeron con un par de encuentros históricos ante Sultanes de Monterrey, siendo la primera ocasión que un equipo de la LMB juega en el Oracle Park. Fueron los locales quienes se impusieron en ambos compromisos, finalizando su preparación para la temporada con el pie derecho.

Ending the Spring season with a win uD83DuDE4C pic.twitter.com/zHeMuyAh5u — SFGiants (@SFGiants) March 25, 2026

A pesar de las escasas incorporaciones que hicieron en temporada baja, Yankees vuelve a ser un serio candidato para el título, apoyado en jugadores ya comprobados en MLB como Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Austin Wells y Cody Bellinger. Además, tendrán de regreso a Gerrit Cole, quien complementará una fuerte rotación abridora encabezada por Max Fried.

Es justamente dicho inicialista quien abrirá el primer encuentro del año por New York; Fried tuvo un destacado desempeño en su primer año con Yankees, logrando 19 triunfos en 32 encuentros lanzados, dejando efectividad de 2.86 y 189 ponches. En contraparte, Giants tendrá sobre la loma a Logan Webb, lanzador estelar que buscará superar las 15 victorias que logró la temporada anterior.

Horarios de los New York Yankees vs. San Francisco Giants

Estadio: Oracle Park, San Francisco, Estados Unidos

Fecha: Miércoles, 25 de marzo

Horario: 18:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Netflix

The 2026 MLB season starts in San Francisco uD83EuDD29



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Fuente: Tribuna del Yaqui