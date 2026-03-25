¡Paulinho les da la bienvenida! Portugal ya está en México para su amistoso contra el 'Tricolor'

Cancún, Quintana Roo.- Tras varios días concentrados en Lisboa, la Selección de Portugal ya se encuentra en territorio mexicano para su primer amistoso en la fecha FIFA de marzo. El combinado arribó al Aeropuerto de Cancún, donde estarán un par de días antes de realizar el viaje a la Ciudad de México para cumplir con su compromiso contra la Selección Mexicana.

Fue durante la noche del martes, 24 de marzo, que el charter aterrizó en la urbe de Quintana Roo para desembarcar a los jugadores portugueses. Uno de los primeros en descender del avión fue Roberto Martínez, entrenador que se mostró muy entusiasmado, saludando a todos los trabajadores del aeropuerto para darles la calurosa bienvenida.

La llegada se vio resguardada bajo un fuerte dispositivo de seguridad, lo cual impidió cualquier contacto con los aficionados y la prensa. Los integrantes del combinado europeo fueron trasladados a un hotel de lujo en la Riviera Maya, donde permanecerán hasta el próximo viernes, haciendo trabajos de gimnasio y entrenando en la arena, lo que les ayudará a adaptarse a las cambiantes condiciones climatológicas.

Cabe resaltar que este también será un preludio a su concentración previa a la Copa del Mundo 2026, pues eligieron el mismo hotel en el que se hospedarán estos días como base de entrenamientos para la justa mundialista. Se espera que la Selección Portuguesa esté de regreso en la Riviera Maya durante la última semana de mayo y comience con los preparativos para su debut en el certamen internacional.

A pesar de que no se contó con la presencia de medios de comunicación, fue mediante las redes oficiales del seleccionado que se mostró cómo fueron sus primeros momentos en México, además de también revelar la bienvenida que les ofreció Paulinho. El atacante de los Diablos del Toluca ya se encontraba en el hotel, donde se reencontró con todos sus compañeros.

La Selección de Portugal viajará a la CDMX la noche del 27 de marzo para enfrentarse a México un día después en la reapertura del Estadio Banorte. La escuadra europea cerrará su actividad en el parón internacional, enfrentándose a Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium.

#Deportes | El México contra Portugal será de gala; Gianni Infantino asistirá a la reapertura del Estadio Banorte uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDD9AuD83CuDDF5uD83CuDDF9https://t.co/qDziI8Z2dM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui