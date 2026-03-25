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RAYOS DE HERMOSILLO

Rayos de Hermosillo se apagan y Pioneros de Los Mochis salen con un triunfo de la Arena Sonora

Los Pioneros de Los Mochis aprovechan una mala noche de la ofensiva de los Rayos de Hermosillo, que dividen la serie disputada en la Arena Sonora

Rayos de Hermosillo se apagan y Pioneros de Los Mochis salen con un triunfo de la Arena Sonora
Romeao Ferguson no pudo ante la férrea defensiva de los Pioneros Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- La ofensiva de Rayos de Hermosillo se apagó por completo y los Pioneros de Los Mochis aprovecharon cada oportunidad que tuvieron para anotar y con pizarra de 103-83 se llevaron el segundo encuentro de la serie de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa disputado en la Arena Sonora.

A pesar de ceder el primer cuarto (18-20), el duelo fue dominado por los visitantes en los primeros 20 minutos de acción para irse al descanso con ventaja de 47-37; gracias a una mayor efectividad en tiros de campo (18-35, 57 por ciento) que los hermosillenses (14-42 y 33 por ciento).

La ofensiva de Rayos no carburó en este encuentro
La ofensiva de Rayos no carburó en este encuentro

De igual manera, los sinaloenses salieron más certeros en tiros de dos puntos (14-24, 58 por ciento), por tan solo un 29 por ciento en encestes de dos unidades (7-24) de los sonorenses. También el contraataque rindió fruto a los mochitecos, quienes aprovecharon los rompimientos rápidos para dominar 14-2 en este rubro, al igual que en los puntos anotados por pérdidas del rival, donde los Pioneros dominaron ampliamente (9-0) y en la pintura, con 26 puntos anotados por tan solo 16 de los hermosillenses.

La serie finalizó con división de resultados
La serie finalizó con división de resultados

Con estas cifras, ambas escuadras se fueron al descanso de medio tiempo, y tras de la pausa, Pioneros mantuvieron su ímpetu sobre la duela para mantener la distancia en el electrónico, el cual se amplió hasta 24 puntos (52-76) al final del tercer periodo.

El cuarto cuarto fue un mero trámite para los mochitecos, quienes llegaron a sacar una ventaja de más de 30 puntos para encaminarse a la victoria, la cual fue encabezada por Arnett Moultrie con 18 puntos, Ryan Pearson contribuyó con 17 y Jared Frame con 12. Por los Rayos, respondieron a la ofensiva Romeao Ferguson con 13 unidades, al igual que Kiandre Gaddy.

Después de este encuentro, los Rayos de Hermosillo salen a carretera para visitar a sus vecinos del puerto de Guaymas, los Ostioneros en serie de fin de semana; mientras que Pioneros regresan a Los Mochis donde tendrán descanso para preparar su siguiente compromiso ante los Astros de Jalisco, el próximo martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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