Rayos de Hermosillo se apagan y Pioneros de Los Mochis salen con un triunfo de la Arena Sonora

Hermosillo, Sonora.- La ofensiva de Rayos de Hermosillo se apagó por completo y los Pioneros de Los Mochis aprovecharon cada oportunidad que tuvieron para anotar y con pizarra de 103-83 se llevaron el segundo encuentro de la serie de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa disputado en la Arena Sonora.

A pesar de ceder el primer cuarto (18-20), el duelo fue dominado por los visitantes en los primeros 20 minutos de acción para irse al descanso con ventaja de 47-37; gracias a una mayor efectividad en tiros de campo (18-35, 57 por ciento) que los hermosillenses (14-42 y 33 por ciento).

La ofensiva de Rayos no carburó en este encuentro

De igual manera, los sinaloenses salieron más certeros en tiros de dos puntos (14-24, 58 por ciento), por tan solo un 29 por ciento en encestes de dos unidades (7-24) de los sonorenses. También el contraataque rindió fruto a los mochitecos, quienes aprovecharon los rompimientos rápidos para dominar 14-2 en este rubro, al igual que en los puntos anotados por pérdidas del rival, donde los Pioneros dominaron ampliamente (9-0) y en la pintura, con 26 puntos anotados por tan solo 16 de los hermosillenses.

La serie finalizó con división de resultados

Con estas cifras, ambas escuadras se fueron al descanso de medio tiempo, y tras de la pausa, Pioneros mantuvieron su ímpetu sobre la duela para mantener la distancia en el electrónico, el cual se amplió hasta 24 puntos (52-76) al final del tercer periodo.

El cuarto cuarto fue un mero trámite para los mochitecos, quienes llegaron a sacar una ventaja de más de 30 puntos para encaminarse a la victoria, la cual fue encabezada por Arnett Moultrie con 18 puntos, Ryan Pearson contribuyó con 17 y Jared Frame con 12. Por los Rayos, respondieron a la ofensiva Romeao Ferguson con 13 unidades, al igual que Kiandre Gaddy.

Después de este encuentro, los Rayos de Hermosillo salen a carretera para visitar a sus vecinos del puerto de Guaymas, los Ostioneros en serie de fin de semana; mientras que Pioneros regresan a Los Mochis donde tendrán descanso para preparar su siguiente compromiso ante los Astros de Jalisco, el próximo martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui