¿Real Madrid cometió un error en la recuperación de Mbappé? El francés rompe el silencio tras su lesión

Ciudad de México.- Tras los rumores sobre el supuesto error cometido por parte del cuerpo médico del Real Madrid, Kylian Mbappé decidió romper el silencio y hablar sobre la lesión que lo marginó de las canchas por varias semanas. El atacante, quien se encuentra en la concentración de Francia para la fecha FIFA, negó que el club español haya cometido una falla en su proceso de recuperación.

La lesión de Mbappé se presentó por primera ocasión desde diciembre del 2025 luego de un partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces, sus apariciones han sido limitadas, perdiéndose una cantidad considerable de partidos, tanto en LaLiga como en Champions League, y tampoco pudo tener acción en las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.

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Tras semanas sin mejoras, Mbappé abandonó el tratamiento al cual estaba siendo sometido en el Real Madrid y se revisó por otro especialista en Francia, ciudad en la que permaneció por varios días mientras realizaba un procedimiento paralelo al del club. Fue por esta decisión que en las últimas horas había trascendido que el cuerpo médico blanco había cometido una serie de errores.

Tras su visita en Francia, el jugador pudo recuperarse e inclusive regresó a la cancha con el Real Madrid antes de ser convocado por su selección. Precisamente en una conferencia con la selección fue que Mbappé descartó totalmente que el equipo blanco hubiera cometido un error, postergando así su regreso a la actividad.

"La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta", señaló el atacante internacional en la previa del amistoso entre Francia y Brasil. A pesar de ello, Mbappé cree que el que el equipo no haya emitido un parte médico oficial sobre su caso pudo ayudar a causar más confusión, pero afirmó que siempre hubo constante comunicación entre los responsables de sus dos tratamientos.

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Sin duda, el tener a Kylian de regreso es una noticia inmejorable para el Real Madrid, quienes se encuentran en la parte clave de las dos competencias. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa están luchando por recortar la distancia ante el Barcelona en la pelea por el primer lugar de LaLiga y en abril iniciarán los cuartos de final de la Champions League.

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Fuente: Tribuna del Yaqui