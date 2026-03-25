Real Madrid: Federico Valverde recibe sanción por parte del Comité Disciplinario de la RFEF

Ciudad de México.- El Comité de Disciplina de la Federación Española de Futbol (RFEF) impuso una sanción contra Federico Valverde, jugador del Real Madrid. El atacante uruguayo causará baja del conjunto 'Merengue' para la siguiente jornada de LaLiga, en consecuencia de su expulsión en el 'Derbi Madrileño'.

Fue ante el Atlético de Madrid que Valverde recibió la primera tarjeta de su carrera. Dicho encuentro fue ganado por el Real Madrid, quien impuso su condición de local para llevarse la valiosa victoria que lo mantiene peleando por el título del circuito español. A pesar de las volteretas en el marcador, fueron los dirigidos por Álvaro Arbeloa quienes terminaron celebrando en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

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'Fede' fue el responsable de la segunda anotación, minutos antes de que se diera su desafortunada expulsión. El sudamericano intentó recuperar un balón en zona defensiva, aunque terminó por darle una plancha a Álex Baena, jugada que tuvo que ser revisada en el VAR para que se concretara dicha expulsión.

José Luis Munuera Montero, árbitro central de dicho encuentro, justificó la tarjeta roja por la patada, empleando el uso de fuerza excesiva sin poner en juego el balón. Este reporte fue recibido por la RFEF, quien analizó la jugada para después anunciar la sanción de un juego para Federico Valverde.

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“Contacta con el adversario sin posibilidad real de jugar el balón, empleando fuerza excesiva.”



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El Comité de Disciplina tomó su medida en base al artículo 130.1 del Código Disciplinario, el cual indica que dicha jugada contempla una suspensión de uno a tres compromisos. El Real Madrid presentó una apelación, donde puntualizaban que la falta sucedió cuando el esférico se encontraba dentro del radio de acción inmediata del jugador, aunque dicha medida fue desestimada en un par de horas.

Valverde se perderá el partido ante el RCD Mallorca del próximo sábado, 4 de abril, correspondiente a la jornada 30 del torneo español. Con dicha suspensión se pondrá fin a la racha de 'Fede', quien acumula tres encuentros en LaLiga marcando, además de su destacado paso por la Champions League, donde marcó un triplete ante el Manchester City.

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Fuente: Tribuna del Yaqui